புரோ கபடி லீக்: டெல்லி அணியின் வெற்றி நீடிக்குமா? பெங்காலுடன் இன்று மோதல்
- இந்த தொடரில் இதுவரை டெல்லி அணி தோல்வி அடையவில்லை.
- பெங்கால் 2-வது வெற்றிக்காக காத்திருக்கிறது.
விசாகப்பட்டினம்:
புரோ கபடி 'லீக்' போட்டியில் இன்று இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறும் ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி-பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.
இந்த தொடரில் இதுவரை டெல்லி அணி தோல்வி அடையவில்லை. தான் மோதிய 3 ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற்றது. அந்த அணி பெங்காலை வீழ்த்தி 4-வது வெற்றியை பெறும் ஆர்வத்தில் உள்ளது.
பெங்கால் 2-வது வெற்றிக்காக காத்திருக்கிறது. இரவு 9 மணிக்கு நடைபெறும் 2-வது ஆட்டத்தில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ்-ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இரு அணிகளும் 2-வது வெற்றிக்காக காத்திருக்கின்றன.
