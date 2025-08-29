என் மலர்
விளையாட்டு
PKL 2025 தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணியை 38-35 என வீழ்த்தியது தமிழ் தலைவாஸ்
- தமிழ் தலைவாஸ் அணியின் அர்ஜூன் தேஷ்வால் 12 புள்ளிகள் எடுத்தார்.
- கேப்டன் பவன் ஷெராவத் போனஸ் புள்ளிகள் 2 உள்பட 9 புள்ளிகள் எடுத்தார்.
12ஆவது ப்ரோ கபடி லீக் இன்று விசாகப்பட்டினத்தில் தொடங்கியது. முதல் போட்டியில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ்- தமிழ் தலைவாஸ் அணிகள் மோதின. இதில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 38-35 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
தமிழ் தலைவாஸ் அணியின் அர்ஜூன் தேஷ்வால் போனஸ் பாயிண்ட் 5 உள்பட 12 புள்ளிகள் ரெய்டு மூலம் எடுத்தார். இவருக்கு 9 ரெய்டு வெற்றியாக அமைந்தது. 6 ரெய்டுகளில் புள்ளிகள் கிடைக்கவில்லை. 5 ரெய்டில் பிடிபட்டார். கேப்டன் பவன் ஷெராவத் போனஸ் புள்ளிகள் 2 உள்பட 9 புள்ளிகள் ரெய்டுகள் மூலம் அணிக்கு தேடிக்கொடுத்தார்.
தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணியின் பரத் ரெய்டு மூலம் 9 புள்ளிகளும், எதிரணி வீரர்களை பிடித்தது மூலம் 2 புள்ளிகளும் என மொத்தம் 11 புள்ளிகள் அணிக்கு தேடிக்கொடுத்தார்.
