புரோ கபடி லீக்: டை பிரேக்கரில் பெங்களூருவை வீழ்த்தியது பாட்னா பைட்ரேட்ஸ்
- 12-வது புரோ கபடி லீக் போட்டி டெல்லியில் நடந்து வருகிறது.
- இன்று நடந்த ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ் தோல்வி அடைந்தது.
புதுடெல்லி:
12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 12-வது புரோ கபடி லீக் போட்டி இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது. நான்காவது கட்டமாக தலைநகர் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது.
இன்று நடந்த போட்டியில் பெங்களூரு புல்ஸ், பாட்னா பைரேட்ஸ் அணிகள் மோதின. இதில் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக ஆடி புள்ளிகள் எடுத்தனர்.
இறுதியில், 32-32 என புள்ளிகள் எடுத்ததால் டை பிரேக்கர் முறை கடைபிடிக்கப்பட்டது.
இதில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி 6-4 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இது பாட்னா அணி பெற்ற 4வது வெற்றி ஆகும்.
மற்றொரு போட்டியில் யு மும்பா அணி 33-26 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது.
