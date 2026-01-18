என் மலர்
விளையாட்டு
அடிலெய்டு இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் ரஷிய வீராங்கனை
அடிலெய்டு:
அடிலெய்டு இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்தது.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் அரையிறுதியில் ரஷிய வீராங்கனை மிர்ரா ஆண்ட்ரிவா, கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகோ உடன் மோதினார்.
பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் 6-3, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று மிர்ரா ஆண்ட்ரிவா சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
