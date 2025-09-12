என் மலர்tooltip icon
      ஹாங்காங்

      ஹாங்காங் ஓபன்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் லக்ஷயா சென்

      12 Sept 2025
      • ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இந்தியாவின் லக்‌ஷயா சென் காலிறுதி சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      ஹாங்காங்:

      ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென், சக வீரரான ஆயுஷ் ஷெட்டி உடன் மோதினார்.

      இதில் லக்ஷயா சென் முதல் செட்டை 21-16 என கைப்பற்றினார். இதற்கு பதிலடியாக ஆயுஷ் ஷெட்டி 2வது செட்டை21-17 என வென்றார்.

      வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டில் அதிரடியாக ஆடிய லக்ஷயா சென் 21-13 என வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

