      டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் லக்ஷயா சென்
      டென்மார்க்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Oct 2025 10:56 PM IST
      • டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் டென்மார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
      • இந்தியாவின் லக்‌ஷயா சென் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      கோபன்ஹேகன்:

      டென்மார்க்கின் ஓடன்ஸ் நகரில் டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்தத் தொடரில் ஆடவருக்கான ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் லக்சயா சென், டென்மார்க்கின் ஆண்டர்ஸ் ஆண்டன்சன் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய லக்சயா சென் 21-13, 21-14 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

