ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன்: கபிலா-கிரஸ்டோ ஜோடி 2வது சுற்றில் விலகல்
- ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் இங்கிலாந்தில் நடந்து வருகிறது.
- கலப்பு இரட்டையரில் இந்திய ஜோடி இரண்டாவது சுற்றில் விலகியது.
பெர்மிங்காம்:
ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் இங்கிலாந்தில் இன்று தொடங்கியது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இதில் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் கபிலா-கிரஸ்டோ ஜோடி, ஹாங்காங்கின் செ யிங் சூ-டேங் சுன் மான் ஜோடி உடன் மோதியது.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஹாங்காங் ஜோடி 21-19 என முதல் செட்டை கைப்பற்றியது. இரண்டாவது செட்டில் 9-8 என இருந்தபோது, இந்திய ஜோடி போட்டியில் இருந்து விலகியது. இதனால் ஹாங்காங் ஜோடி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.
