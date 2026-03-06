என் மலர்tooltip icon
      ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன்: கபிலா-கிரஸ்டோ ஜோடி 2வது சுற்றில் விலகல்
      பிரிட்டன்

      ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன்: கபிலா-கிரஸ்டோ ஜோடி 2வது சுற்றில் விலகல்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 March 2026 12:45 AM IST
      • ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் இங்கிலாந்தில் நடந்து வருகிறது.
      • கலப்பு இரட்டையரில் இந்திய ஜோடி இரண்டாவது சுற்றில் விலகியது.

      பெர்மிங்காம்:

      ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் இங்கிலாந்தில் இன்று தொடங்கியது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

      இதில் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் கபிலா-கிரஸ்டோ ஜோடி, ஹாங்காங்கின் செ யிங் சூ-டேங் சுன் மான் ஜோடி உடன் மோதியது.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஹாங்காங் ஜோடி 21-19 என முதல் செட்டை கைப்பற்றியது. இரண்டாவது செட்டில் 9-8 என இருந்தபோது, இந்திய ஜோடி போட்டியில் இருந்து விலகியது. இதனால் ஹாங்காங் ஜோடி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.

      All England Championships Dhruv Kapila Tanisha Crasto ஆல் இங்கிலாந்து பேட்மிண்டன் துருவ் கபிலா தனிஷா கிராஸ்டோ 
