      ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன்: கபிலா-கிரஸ்டோ ஜோடி முதல் சுற்றில் வெற்றி
      பிரிட்டன்

      ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன்: கபிலா-கிரஸ்டோ ஜோடி முதல் சுற்றில் வெற்றி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 March 2026 1:12 AM IST
      • ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் இங்கிலாந்தில் நடந்து வருகிறது.
      • கலப்பு இரட்டையரில் இந்திய ஜோடி முதல் சுற்றில் வெற்றி பெற்றது.

      பெர்மிங்காம்:

      ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் இங்கிலாந்தில் இன்று தொடங்கியது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

      இதில் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் கபிலா -கிரஸ்டோ ஜோடி- மலேசியாவின் செங் சூ யீன் - ஹூ பாங் ரான்

      ஜோடி உடன் மோதியது.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய கபிலா-கிரஸ்டோ ஜோடி 21-17, 21-19 என வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

