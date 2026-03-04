என் மலர்
விளையாட்டு
ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன்: கபிலா-கிரஸ்டோ ஜோடி முதல் சுற்றில் வெற்றி
- ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் இங்கிலாந்தில் நடந்து வருகிறது.
- கலப்பு இரட்டையரில் இந்திய ஜோடி முதல் சுற்றில் வெற்றி பெற்றது.
பெர்மிங்காம்:
ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் இங்கிலாந்தில் இன்று தொடங்கியது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இதில் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் கபிலா -கிரஸ்டோ ஜோடி- மலேசியாவின் செங் சூ யீன் - ஹூ பாங் ரான்
ஜோடி உடன் மோதியது.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய கபிலா-கிரஸ்டோ ஜோடி 21-17, 21-19 என வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
