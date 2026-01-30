என் மலர்tooltip icon
      தாய்லாந்து மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் இந்திய வீராங்கனை
      தாய்லாந்து

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Jan 2026 3:58 AM IST
      • தாய்லாந்து மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் பாங்காக்கில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இந்திய வீராங்கனை ஈஷா ராணி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      பாங்காக்:

      தாய்லாந்து மாஸ்டர்ஸ் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி பாங்காக்கில் நடந்து வருகிறது.

      இதன் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இந்திய வீராங்கனை இஷாராணி பரூவா, தைவான் வீராங்கனை உடன் மோதினார்.

      முதல் செட்டை 21-13 என இஷாராணி வென்றார். பதிலடியாக தைவான் வீராங்கனை 2வது செட்டை 21-14 என கைப்பற்றினார்.

      வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை இஷாராணி 21-14 என வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      Thailand Masters Badminton Isharani Baruah தாய்லாந்து மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் இஷாராணி பரூவா 
