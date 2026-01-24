Live
      ஆக்கி இந்தியா லீக்: இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்த கலிங்கா லான்செர்ஸ்
      ஆக்கி இந்தியா லீக்: இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்த கலிங்கா லான்செர்ஸ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Jan 2026 12:15 PM IST
      • லான்செர்ஸ் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வென்று இறுதிப் போட்டிக்கு நேரடி தகுதி பெற்றது.
      • ஐதராபாத் டூபான்ஸ் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் எச்.ஐ.எல். அணியை வீழ்த்தி வெளியேற்றியது.

      7-வது ஆக்கி இந்தியா லீக் போட்டியின் பிளே ஆப் சுற்று நேற்று தொடங்கியது. குவாலிபயர்-1 ஆட்டத்தில் கலிங்கா லான்செர்ஸ்-ராஞ்சி ராயல்ஸ் அணிகள் மோதின.

      இதில் லான்செர்ஸ் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வென்று இறுதிப் போட்டிக்கு நேரடி தகுதி பெற்றது.

      லான்செர்ஸ் அணியில் அலெக்சாண்டர் ஹென்டிரிக்ஸ் 2 கோல் (12 மற்றும் 32-வது நிமிடம்) அடித்தார். ராயல்ஸ் தரப்பில் மன்தீப் சிங் கோலை (40வது நிமிடம்) பதிவு செய்தார்.

      முன்னதாக நடைபெற்ற எலிமினேட்டர் போட்டியில் ஐதராபாத் டூபான்ஸ் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் எச்.ஐ.எல். அணியை வீழ்த்தி வெளியேற்றியது.

      இன்று ஓய்வு நாளாகும். நாளை இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும் குவாலிபயர்-2 ஆட்டத்தில் ராஞ்சி ராயல்ஸ்-ஐதராபாத் அணிகள் மோதுகின்றன. இதில் வெற்றி பெறும் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு 2-வது அணியாக முன்னேறும்.

      ஹாக்கி இந்தியா லீக் ஹாக்கி பிளே ஆப் சுற்று Hockey India League hockey Play-off round 
