சவுதி சூப்பர் கப் கால்பந்து: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது ரொனால்டோவின் அல் நசார் க்ளப்
சவுதி சூப்பர் கப் கால்பந்து தொடரில் ரொனால்டோவின் அல் நசார் க்ளப் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.
அரையிறுதி போட்டியில் அல்-இத்திஹாட் அணியை அல் நசார் க்ளப் எதிர்கொண்டது. அப்போட்டியில் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் அல் நசார் க்ளப் வெற்றி பெற்றது.
இப்போட்டியில் ரொனால்டோ கோல் அடிக்கவில்லை என்றாலும், 61வது நிமிடத்தில் ஜாவோ ஃபெலிக்ஸ்க்கு அவர் கொடுத்த Assist-ஆல் வெற்றி கிடைத்தது.
அல் நசார் அணிக்காக முதல் கோப்பையை ரொனால்டோ வெல்வாரா என ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்து காத்துள்ளனர்.
