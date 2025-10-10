என் மலர்tooltip icon
      புரோ கபடி லீக்: குஜராத்தை வீழ்த்தியது தபாங் டெல்லி
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Oct 2025 11:18 PM IST
      • புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது.
      • குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை தபாங் டெல்லி அணி வீழ்த்தியது.

      சென்னை:

      12-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்நிலையில், சென்னையில் இன்று இரவு நடந்த முதல் ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி, குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் மோதின.

      விறுவிறுப்பாக நடந்த இந்த ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி அணி 39-33 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது.

      மற்றொரு போட்டியில் யு மும்பா அணி அதிரடியாக ஆடி 48-29 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது.

