WPL Eliminator 2026: 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் குஜராத்தை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய டெல்லி
மகளிர் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் 2026 தொடரின் எலிமினேட்டர் போட்டியில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் மற்றும் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் மோதின.
வதோராவில் நடைபெற்ற போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த குஜராத் 20 ஓவர்களின் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 168 ரன்கள் எடுத்தது. குஜராத் தரப்பில் அதிகபட்சமாக பெத் மூனி 62 ரன்கள் அடித்தார். டெல்லி தரப்பில் சினெல்லே ஹென்றி 3 விக்கெட்டுகளும், நந்தினி ஷர்மா 2 விக்கெட்டுகளும் வீழ்த்தினர்.
169 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் டெல்லி பேட்டிங் இறங்கியது. 15.4 ஓவர்கள் நின்று விளையாடிய டெல்லி 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 169 ரன்களை எட்டியது. இதன்மூலம் 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் குஜராத்தை வீழ்த்தி டெல்லி கேபிடல்ஸ் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இதன்மூலம் நாளை மறுநாள் நடைபெற உள்ள இறுதிப்போட்டியில் பெங்களூரு அணியை டெல்லி கேபிடல்ஸ் எதிர்கொள்ளும். இந்த சீசனின் லீக் போட்டிகளில் குஜராத் அணி டெல்லியை இரண்டு முறை வீழ்த்திய நிலையில் இன்று அதற்கு டெல்லி பழிவாங்கியது.