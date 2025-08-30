என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
டெல்லி டி20 லீக்கில் நிதிஷ் ராணா ருத்ர தாண்டவம்: 8 பவுண்டரி, 15 சிக்சருடன் 134 ரன்கள் விளாசல்..!
- 21 பந்தில் அரைசதம் விளாசிய நிலையில், 42 பந்தில் சதம் அடித்தார்.
- அவரது ஸ்கோரில் 8 பவுண்டரிகள், 15 சிக்சர்கள் அடங்கும்.
டெல்லி டி20 லீக்கின் எலிமிடேட்டர் சுற்று நேற்றிரவு நடைபெற்றது. இதில் மேற்கு டெல்லி- தெற்கு டெல்லி அணிகள் மோதின. முதலில் பேட்டிங் செய்த தெற்கு டெல்லி 201 ரன்கள் குவித்தது. பின்னர் 202 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் மேற்கு டெல்லி களம் இறங்கியது. இரண்டு விக்கெட்டுகளை விரைவாக இழந்த போதிலும், கேப்டன் நிதிஷ் ராணா ருத்ரதாண்டவம் ஆடினார்.
திக்வேஷ் வீசிய 8ஆவது ஓவரில் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்சர் வரிசையாக அடித்து அசத்தினார். அத்துடன் 21 பந்தில் அரைசதம் அடித்தார். தொடர்ந்து திக்வேஷ் வீசிய 10ஆவது ஓவரிலும் இரண்டு சிக்ஸ், ஒரு பவுண்டரி விரட்டினார். தொடர்ந்து விளையாடிய அவர் 42 பந்தில் சதம் அடித்தார்.
நிதிஷ் ராணா ஆட்டமிழக்காமல் 55 பந்தில் 134 ரன்கள் விளாச 17.1 ஓவரிலேயே 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 202 ரன்கள் எடுத்து 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் மேற்கு டெல்லி அபார வெற்றி பெற்றது. நிதிஷ் ராணா 8 பவுண்டரி, 15 கிக்சர்கள் விளாசினார். ஓடாமலேயே 132 ரன்கள் விளாசினார்.