டி20 சேசிங்கில் புதிய சாதனை: 3-வது இடம் பிடித்த ஆஸ்திரேலியா
- ஆஸ்திரேலிய அணி 16.3 ஓவரில் 185 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
- முதல் 2 இடங்களில் பாகிஸ்தான், ஆஸ்திரேலியா அணி உள்ளது.
நியூசிலாந்து- ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டி20 போட்டி இன்று நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.
அதன்படி முதலில் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி டிம் ராபின்சன் (106) சதத்தால் 20 ஓவர் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 181 ரன்கள் எடுத்தது.
இதனையடுத்து களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி மிட்செல் மார்ஷின் (85 ரன்கள் ) அதிரடியால் 16.3 ஓவரில் 185 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
இதன்மூலம் 180-க்கு கூடுதலான ரன்களை அதிக பந்துகளை மீதம் வைத்து வெற்றி பெற்ற அணி என்ற சாதனை பட்டியில் ஆஸ்திரேலியா 3-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.
முதல் 2 இடங்களை பாகிஸ்தான், ஆஸ்திரேலியா அணி உள்ளது. பாகிஸ்தான் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராகவும் ஆஸ்திரேலியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக இந்த சாதனையை படைத்துள்ளது.
வெற்றிகரமான 180+ டி20 சேசிங்கில் மீதமுள்ள அதிக பந்துகள்:-
24 - PAK vs NZ, ஆக்லாந்து, 2025 (இலக்கு: 205)
23 - AUS vs WI, வெஸ்ட் இண்டீஸ் 2025 (இலக்கு: 215)
21 - AUS vs NZ, மவுண்ட் மௌங்கானுய், 2025 (இலக்கு: 182)
20 - SL vs BAN, மிர்பூர் 2018 (இலக்கு: 194)
19 - PAK vs IRE, டப்ளின், 2024 (இலக்கு: 194)
19 - EN vs WI, பிரிட்ஜ்டவுன், 2024 (இலக்கு: 183)