குறைந்த இலக்கை எட்ட முடியாமல் போன இந்தியா..! புள்ளி விவரம்
கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியாவை 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்ஆப்பிரிக்கா வீழ்த்தியது. 15 வருடத்திற்குப் பிறகு இந்திய மண்ணில் தென்ஆப்பிரிக்கா இந்தியாவை வீழ்த்தியுள்ளது.
இந்தியாவால் 124 ரன்கள் இலக்கை எட்ட முடியாமல் தோல்வியை சந்தித்தது. குறைந்த இலக்கை எட்ட முடியாமல் இந்தியா தோல்வியடைந்த 2ஆவது போட்டி இதுவாகும்.
1997-ஆம் ஆண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கெதிராக பிரிட்ஜ்டவுனில் 120 இலக்கை எட்ட முடியாமல் தோல்வியை சந்தித்தது.
தற்போது 124 இலக்கை எட்ட முடியாமல் தோல்வியடைந்தது.
2024-ல் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக வான்கடே மைதானத்தில் 147 இலக்கை எட்ட முடியாமல் தோல்வியடைந்தது.
2015-ல் காலேயில் இலங்கைக்கு எதிராக 176 இலக்கை எட்ட முடியாமல் தோல்வியடைந்தது.
குறைந்த பட்ச இலக்கை நிர்ணயித்து அதற்குள் எதிரணியை ஆல்அவுட் ஆக்கியதில் தென்ஆப்பிரிக்காவின் 2ஆவது வெற்றி இதுவாகும்
1994-ல் சிட்னியில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 117 இலக்கு நிர்ணயித்து, அதற்குள் அந்த அணியை சுருட்டி வெற்றி பெற்றது.
1997-ல் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக பைசலாபாத்தில் 146 இலக்கு நிர்ணயித்து அதற்குள் பாகிஸ்தானை சுருட்டியது.
2000-த்தில் இலங்கைக்கு எதிராக கண்டியில் 177 இலக்கை நிர்ணயித்து அதற்குள் இலங்கை அணியை சுருட்டியது.
இந்தியாவில் மிகக் குறைந்த இலக்கு நிர்ணயித்து வெற்றி பெற்ற அணிகள் விவரம்
2004-ல் இந்தியா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 107 இலக்கு நிர்ணயித்தது. இதை எட்ட முடியாமல் ஆஸ்திரேலியா தோல்வியை சந்தித்தது.
தற்போது இந்தியா 124 இலக்கை எட்ட முடியாமல் தோல்வியை சந்தித்தது.
2024-ல் வான்கடேயில் இந்தியாவுக்கு 147 இலக்கு நிர்ணயித்தது நியூசிலாந்து. அதை எட்ட முடியாமல் இந்தியா தோல்வியை சந்தித்தது.
1996-ல் அகமதாபாத்தில் இந்தியா தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு 170 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது. அதை எட்ட முடியாமல் தென்ஆப்பிரிக்கா தோல்வியடைந்தது.