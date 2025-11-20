என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
காயம் அடைந்த தென் ஆப்பிரிக்க வீரர் ஹார்மருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை
- முதல் டெஸ்டில் ஹார்மர் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
- 2-வது டெஸ்டில் விளையாடுவது தொடர்பாக தென் ஆப்பிரிக்க அணி முடிவு செய்யும்.
கவுகாத்தி:
தென் ஆப்பிரிக்க வீரர் சைமன் ஹார்மர் முதல் டெஸ்டில் பீல்டிங் செய்த போது காயம் அடைந்தார். அவருக்கு வலது தோள்பட்டையில் காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் பரிசோதனைக்காக மருத்துமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு ஏற்பட்டுள்ள காயத்தின் தன்மை குறித்த விவரம் மருத்துவ அறிக்கையில் மட்டுமே தெரியவரும். அதை பொறுத்து 2-வது டெஸ்டில் விளையாடுவது தொடர்பாக தென் ஆப்பிரிக்க அணி முடிவு செய்யும்.
கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் ஹார்மர் 8 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒரு டெஸ்டில் அதிக விக்கெட்களை கைப்பற்றிய தென் ஆப்பிரிக்க சுழற்பந்து வீச்சாளர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார். ஆட்ட நாயகன் விருதையும் வென்றார்.
