      அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வு: புஜாரா அறிவிப்பு
      அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வு: புஜாரா அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Aug 2025 11:41 AM IST
      • இந்திய அணிக்காக 103 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 7,195 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.
      • 2010 ஆண்டு அறிமுகமாகி, 2023ஆம் ஆண்டு வரை டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடினார்.

      அனைத்து வகை இந்திய கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக புஜாரா அறிவித்துள்ளார். இவர் இந்திய டெஸ்ட் அணியின் நட்சத்திர பேட்ஸ்மேனாக திகழ்ந்தவர்.

      இந்திய அணிக்காக 103 டெஸ்ட் போட்டிகளிலும், 5 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். டெஸ்ட் போட்டிகளில் 19 டெஸ்ட், 35 அரைசதங்களுடன் 7195 ரன்கள் அடித்துள்ளார். சராசரி 43.60 ஆகும்.

      ராகுல் டிராவிட் டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றதும், 3ஆவது வீரராக நீண்டகாலமாக விளையாடினார். கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான நிலையில், 2023ஆம் ஆண்டு ஜூன் 7ஆம் தேதிக்கு ஓவரில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக கடைசியாக விளையாடினார்.

