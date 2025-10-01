Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      நியூசிலாந்துக்கு எதிராக ருத்ர தாண்டவம் ஆடிய மார்ஷ்.. 16 ஓவரிலே இலக்கை எட்டி ஆஸ்திரேலியா வெற்றி
      X

      நியூசிலாந்துக்கு எதிராக ருத்ர தாண்டவம் ஆடிய மார்ஷ்.. 16 ஓவரிலே இலக்கை எட்டி ஆஸ்திரேலியா வெற்றி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Oct 2025 3:51 PM IST
      • மிட்செல் மார்ஷ், 23 பந்தில் அரை சதம் கடந்து அசத்தினார்.
      • ஆஸ்திரேலிய அணி 16.3 ஓவரில் 185 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.

      நியூசிலாந்து- ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டி20 போட்டி இன்று நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி முதலில் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி டிம் ராபின்சன் (106) சதத்தால் 20 ஓவர் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 181 ரன்கள் எடுத்தது. ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் பென் த்வார்ஷுயிஸ் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

      இதனையடுத்து ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க வீரர்களாக டிராவிஸ் ஹெட்- மிட்செல் மார்ஷ் களமிறங்கினர். இருவரும் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடி ரன்களை குவித்தனர். இதில் டிராவிஸ் ஹெட் 18 பந்தில் 31 ரன்கள் எடுத்து அவுட் ஆனார். இதனால் பவர்பிளேயில் ஆஸ்திரேலிய அணி 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 68 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.

      தொடர்ந்து அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மிட்செல் மார்ஷ், 23 பந்தில் அரை சதம் கடந்து அசத்தினார்.

      அடுத்து வந்த ஷாட்ஸ் 29 ரன்னிலும் அலெக்ஸ் ஹேரி 7 ரன்னிலும் வெளியேறினார். அதிரடியாக விளையாடிய மார்ஷ் 43 பந்தில் 85 ரன்கள் விளாசி ஆட்டமிழந்தார்.

      இறுதியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 16.3 ஓவரில் 185 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் ஆஸ்திரேலியா 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இரு அணிகளுக்கு இடையேயான 2-வது டி20 3-ந் தேதி நடைபெறும்.

      NZvAUS T20 Cricket நியூசிலாந்து ஆஸ்திரேலியா தொடர் டி20 கிரிக்கெட் 
      Next Story
      ×
        X