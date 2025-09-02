என் மலர்
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடர்: கம்பேக் கொடுக்கும் ஆல் ரவுண்டர்- ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு
- நீண்ட நாட்களாக அணியில் இடம் பெறாமல் இருந்த ஆல் ரவுண்டர் மார்கன்ஸ் ஸ்டோய்னிஸ் இடம் பிடித்துள்ளார்.
- இந்த அணியில் கேமரூன் கிரீன் மற்றும் எல்லிஸ்-க்கு இடம் கிடைக்கவில்லை.
ஆஸ்திரேலியா அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுவதற்காக நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளது. இந்த தொடர் அக்டோபர் 1-ந் தேதி தொடங்கி 4-ந் தேதி வரை நடக்கிறது.
இந்த தொடருக்கான மிட்செல் மார்ஷ் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அணியில் நீண்ட நாட்களாக அணியில் இடம் பெறாமல் இருந்த ஆல் ரவுண்டர் மார்கன்ஸ் ஸ்டோய்னிஸ் இடம் பிடித்துள்ளார். இந்த அணியில் கேமரூன் கிரீன் மற்றும் எல்லிஸ்-க்கு இடம் கிடைக்கவில்லை
நியூசிலாந்து டி20 போட்டிகளுக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி:
மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சீன் அபோட், சேவியர் பார்ட்லெட், டிம் டேவிட், பென் டுவார்ஷுயிஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மேட் குஹ்னேமன், க்ளென் மேக்ஸ்வெல், மிட்செல் ஓவன், மேத்யூ ஷார்ட், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், ஆடம் ஜாம்பா.
