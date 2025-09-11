Live
      ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: ஹாங்காங்கிற்கு எதிராக வங்கதேசம் பந்து வீச்சு தேர்வு..!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Sept 2025 7:42 PM IST
      • இரு அணிகளும் "பி" பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ளன.
      • ஹாங்காங் அணி தனது முதல் போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் அணியிடம் தோல்வி அடைந்திருந்தது.

      ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 3ஆவது போட்டி அபுதாபியில் நடக்கிறது. இதில் வங்கதேசம்- ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இதற்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டதில் வங்கதேச அணி கேப்டன் லிட்டோன் தாஸ் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்துள்ளார்.

      இரு அணிகளும் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ளன. ஹாங்காங் அணி தனது முதல் போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தானிடம் தோல்வியடைந்திருந்தது.

