மகளிர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: சாம்பியன் பட்டம் வென்றது சீனா
- 11-வது மகளிர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி போட்டி சீனாவின் ஹாங்சோவ் நகரில் நடைபெற்றது.
- சூப்பர் 4 சுற்றின் முடிவில் சீனா, இந்தியா ஆகியவை முதல் இரு இடங்களைப் பிடித்தன.
ஹாங்சோவ்:
11-வது மகளிர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி போட்டி சீனாவின் ஹாங்சோவ் நகரில் நடைபெற்றது. லீக் சுற்று முடிவில் சீனா, தென் கொரியா, இந்தியா, ஜப்பான் ஆகிய அணிகள் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றன.
சூப்பர் 4 சுற்றில் இந்த அணிகள் தங்களுக்குள் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். இதன் முடிவில் முதல் இரு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும்.
இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் சீனா மற்றும் இந்தியா மோதின
தொடக்க முதலே அதிரடியாக ஆடிய சீனா 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் இந்தியாவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இந்திய அணி வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்றது
