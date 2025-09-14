என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      மகளிர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: சாம்பியன் பட்டம் வென்றது சீனா
      X
      சீனா

      மகளிர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: சாம்பியன் பட்டம் வென்றது சீனா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Sept 2025 11:53 PM IST
      • 11-வது மகளிர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி போட்டி சீனாவின் ஹாங்சோவ் நகரில் நடைபெற்றது.
      • சூப்பர் 4 சுற்றின் முடிவில் சீனா, இந்தியா ஆகியவை முதல் இரு இடங்களைப் பிடித்தன.

      ஹாங்சோவ்:

      11-வது மகளிர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி போட்டி சீனாவின் ஹாங்சோவ் நகரில் நடைபெற்றது. லீக் சுற்று முடிவில் சீனா, தென் கொரியா, இந்தியா, ஜப்பான் ஆகிய அணிகள் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றன.

      சூப்பர் 4 சுற்றில் இந்த அணிகள் தங்களுக்குள் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். இதன் முடிவில் முதல் இரு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும்.

      சூப்பர் 4 சுற்றின் முடிவில் சீனா, இந்தியா ஆகியவை முதல் இரு இடங்களைப் பிடித்தன.

      இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் சீனா மற்றும் இந்தியா மோதின

      தொடக்க முதலே அதிரடியாக ஆடிய சீனா 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் இந்தியாவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இந்திய அணி வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்றது

      Womens Asia Cup Hockey மகளிர் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி 
      Next Story
      ×
        X