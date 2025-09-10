என் மலர்
விளையாட்டு
ஹாங்காங் ஓபன்: இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி முதல் சுற்றில் வெற்றி
- ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி முதல் சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.
ஹாங்காங்:
ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நேற்று தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி, தைவானின் சூ லி-யாங் உடன் மோதினார்.
இதில் தைவான் வீரர் முதல் செட்டை 21-15 என கைப்பற்றினார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்டு அதிரடியாக ஆடிய ஆயுஷ் ஷெட்டி அடுத்த இரு செட்களை 21-19, 21-13 என வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் இந்தியாவின் கிரண் ஜார்ஜ் 21-16, 21-11 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
