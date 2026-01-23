ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: அல்காரஸ், சபலென்கா 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்

என் மலர்
மெல்போர்ன்:
கிராண்ட்சிலாம் போட்டிகளில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மெல்போர்ன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.
உலகின் முதல் நிலை வீராங்கனையான சபலென்கா (பெலாரஸ் ) இன்று காலை நடைபெற்ற 3-வது சுற்று ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரியாவை சேர்ந்த பொட்டாபோவாவை எதிர் கொண்டார். இதில் சபலென்கா 7-6(7-4), 7-6( 9-7) என்ற நேர் செட் கணக்கில் வென்று 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இந்த வெற்றியை பெற அவருக்கு 2 மணி 2 நிமிட நேரம் தேவைப்பட்டது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் 17-வது வரிசையில் உள்ள விக்டோரியா எம்போகோ (கனடா) 7-6 (7-5), 5-7, 6-3 என்ற கணக்கில்14-ம் நிலை வீராங்கனையான கிளாராடவுசனை போராடி வீழ்த்தினார்.
உலகின் முதல் நிலை வீரரான அல்காரஸ் (ஸ்பெயின்) 3-வது சுற்றில் பிரான்சை சேர்ந்த சேர்ந்த கோரன்டின் மவுடெட்டை சந்தித்தார். இதில் அல்காரஸ் 6-2, 6-4, 6-1 என்ற நேர் செட் கணக்கில் எளிதில் வீழ்த்தி 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.இந்த வெற்றியை பெற அவருக்கு 2 மணி 5 நிமிட நேரம் தேவைப்பட்டது.
உலகின் 11-நிலை வீரரான மெட்வதேவ் (ரஷியா) 3-வது சுற்றில் அங்கேரியை சேர்ந்த பேபியன் மரோஸ்சனை எதிர் கொண்டார். இதில் மெட்வதேவ் 6-7 ( 5-7), 4-6, 7-5, 6-0, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் போராடி வென்று 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.