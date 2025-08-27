Live
      ஆசிய துப்பாக்கிச்சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப்: இந்திய வீரர் அனிஷ் பன்வாலா வெள்ளி பதக்கம் வென்றார்
      ஆசிய துப்பாக்கிச்சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப்: இந்திய வீரர் அனிஷ் பன்வாலா வெள்ளி பதக்கம் வென்றார்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Aug 2025 4:44 PM IST
      • 18-17 என முன்னிலைப் பெற்றிருந்த நிலையில், பின்தங்கி தோல்வியடைந்தார்.
      • சீன வீரர் தங்கப் பதக்கமும், கொரிய வீரர் வெள்ளிப் பதக்கமும் வென்றனர்.

      கஜகஸ்தானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய துப்பாக்கிச்சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 25 மீ ரேபிட் பையர் பிஸ்டல் பிரிவில் இந்திய வீரர் அனிஷ் பன்வாலா வெள்ளி பதக்கம் வென்றார்.

      22 வயதான அனிஷ் பன்வாலா மொத்தம் 35 புள்ளிகள் பெற்றார். சீன வீரர் சு லியான்போஃபன் 36 புள்ளிகள் பெற்று தங்கம் வென்றார். கொரிய வீரர் லீ ஜேக்யூன் வெண்கல பதக்கம் வென்றார்.

      18-17 என முன்னிலைப் பெற்றிருந்த நிலையில், அதன்பின் அனிஷ் பின்தங்கினார். precision சுற்றில் 290 புள்ளிகள் பெற்று 6ஆவது இடத்தில் இருந்தார். இன்று நடைபெற்ற ரேபிட் (Rapid) சுற்றில் 293 புள்ளிகள் பெற்று, மொத்தமாக 583 புள்ளிகள் பெற்று 4ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறிார்.

      மற்றொரு இந்திய வீரர் ஆதார்ஷ் சிங் 5ஆவது இடம் பிடித்தார்.

