என் மலர்
விளையாட்டு
சர்வதேச ஸ்குவாஷ் போட்டி: அனாஹத் சிங் சாம்பியன்
- சர்வதேச ஸ்குவாஷ் போட்டி அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரில் நடந்தது.
- தொழில்முறை ஸ்குவாஷ் சங்க வெண்கல நிலை போட்டி தொடரில் வென்ற முதல் சாம்பியன் பட்டம் இதுவாகும்.
புதுடெல்லி:
சர்வதேச ஸ்குவாஷ் போட்டி அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரில் நடந்தது. இதன் பெண்கள் ஒற்றையர் இறுதி ஆட்டத்தில் உலக தரவரிசையில் 31-வது இடத்தில் இருக்கும் இந்திய வீராங்கனை அனாஹத் சிங் 12-10, 11-5, 11-7 என்ற நேர்செட்டில் தரவரிசையில் 10-வது இடத்தில் உள்ள ஜார்ஜினா கென்னடிக்கு (இங்கிலாந்து) அதிர்ச்சி அளித்து சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார்.
டெல்லியை சேர்ந்த 17 வயதான அனாஹத் சிங் தொழில்முறை ஸ்குவாஷ் சங்க வெண்கல நிலை போட்டி தொடரில் வென்ற முதல் சாம்பியன் பட்டம் இதுவாகும். ஒட்டுமொத்தத்தில் 15-வது பட்டமாகும்.
Next Story