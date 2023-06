காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மென்ட் அக்கவுண்டிங் (சி.எம்.ஏ) படிப்பு

தி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் காஸ்ட் அக்கவுண்டென்ஸ் ஆப் இந்தியா (THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA) என்னும் நிறுவனம் நடத்தும் படிப்புதான் சி.எம். ஏ (CMA) ஆகும்.

இந்த நிறுவனம் முன்பு தி இன்ஸ்டியூட் ஆப் காஸ்ட் அண்ட் ஒர்க்ஸ் அக்கவுண்டென்ஸ் ஆப் இந்தியா என அழைக்கப்பட்டது.

1944-ம் ஆண்டு கம்பனி சட்டத்தின்படி( பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த அமைப்பு ,காஸ்ட் அக்கவுண்டன்சி (COST ACCOUNTANCY) சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தவும், நடைமுறைப்படுத்தவும் உருவாக்கப்பட்டதாகும்.

உலகம் முழுவதும் இந்த அமைப்பிற்கு கிளைகள் உள்ளன.

இதன் தலைமை அலுவலகம் கல்கத்தாவில் செயல்படுகிறது. இந்த அமைப்பிற்கு இந்தியா முழுவதும் 113 கிளைகள் உள்ளன. உலக நாடுகளில் 11 கிளைகளும் இயங்குகின்றன.

காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மென்ட் அக்கவுண்டன்சி பிரிவை அறிவியல் பூர்வமாக அணுகி, பல நிறுவனங்களை திறம்பட நடத்த இந்த அமைப்பு மிகவும் உதவியாக அமைகிறது.

ஏராளமான வேலை வாய்ப்புகள்:

சி.எம்.ஏ என அழைக்கப்படும் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மென்ட் என்னும் படிப்பை முடித்தவர்களுக்கு பல்வேறு வேலை வாய்ப்புகள் உள்ளன.

குறிப்பாக, காஸ்ட் ஆடிட் (Cost Audit), மெயின்டனன்ஸ் ஆப் காஸ்ட் ரெக்கார்ட் ( Maintenance of Cost Records),

ஜி.எஸ்.டி ஆடிட்(GST Audit),

இன்டர்னல் ஆடிட் (Inernal Audit), ஸ்டாக் ஆடிட் பார் பேங்க்ஸ் ( Stock Audit for Banks), டேக்ஸ் கன்சல்டன்சி( Tax Consultancy), புராஜெக்ட் மேனேஜ்மென்ட் (Project Management), சர்வேயர் அண்ட் லாஸ் அஸ்ஸஸ்ஆர்- இன்சூரன்ஸ் (Surveyor and Loss Assessor- Insurance), ரிக்கவரி கன்சல்டன்ட் இன் பாங்கிங் செக்டார் (Recovery Consultant in Banking Sector), காம்ப்ளெய்ன்ஸ் ஆடிட் ஆப் ஆர்.பி.ஐ (Compliance Audit of R.B.I),

இன்சால்வன்சி புரொபஷனல் ( Insolvency Professional), ரிஜிஸ்டர்ட் வேல்யுவர் ( Registered Valuer), இன்பர்மேஷன் சிஸ்டம் செக்யூரிட்டி ஆடிட் ( Information System Security Audit), சர்டிபிகேஷன் அண்டர் எக்ஸ்சிம் பாலிசி (Certification Under EXIM Policy)

என ஏராளமான வேலை வாய்ப்புகள் இந்த படிப்பை வெற்றிகரமாக படித்து முடித்தவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.

மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் உயர்நிலை வேலை வாய்ப்புகளும் இப்படிப்பை முடித்தவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

சி.இ.ஓ (CEO), சி.ஓ. ஓ.(COO) சி .எப். ஓ.(CFO), டைரக்டர் -(DIRECTOR-FINANCE) பிரசிடெண்ட்- பைனான்ஸ் (PRESIDENT -FINANCE), வைஸ் பிரசிடெண்ட்- பைனான்ஸ் (VICE-PRESIDENT -FINANCE), ஹெட் ஆப் பைனான்ஸ்(HEAD OF FINANCE)

ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஹெட் (STRATEGIC HEAD),

காஸ்ட் அட்வைசர் (COST ADVISOR),

பைனான்ஸ் கண்ட்ரோலர் (FINANCE CONTROLLER)

காஸ்ட் கண்ட்ரோலர் (COST CONTROLLER), ரிஸ்க் மேனேஜர்(RISK MANAGER), பிசினஸ் அனலிஸ்ட் (BUSINESS ANALYST)

ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்( RESEARCH ANALYST)

புரொபசர் ஆப் பைனான்ஸ் (PROFESSOR OF FINANCE) போன்ற பதவிகள் சி .எம். ஏ (CMA) படிப்பை வெற்றிகரமாக முடித்தவர்க ளுக்கு கிடைக்க நல்ல வாய்ப்புகள் உள்ளன.

படிப்பில் சேர தகுதிகள்:

எஸ்.எஸ்.எல்.சி என அழைக்கப்படும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்கள் பவுண்டேஷன் கோர்ஸில் சேர்ந்து படிக்கலாம். ஆனால், இவர்கள் பிளஸ் டூ தேர்வில் வெற்றி பெற்ற பின்புதான், பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் தேர்வு எழுத இயலும்.

பிளஸ் டூ முடித்தவர்கள் பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் (FOUNDATION COURSE)என அழைக்கப்படும் அடிப்படை நிலை வகுப்பில் நேரடியாகவே முதலில் சேர்ந்து கொள்ளலாம்.

பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் படிப்பில் வெற்றி பெற்ற பின்பு இன்டர்மீடியட் கோர்ஸ் (INTERMEDIATE COURSE)மற்றும் பைனல் கோர்ஸ் ( FINAL COURSE) ஆகிய தேர்வுகள் எழுதி சி.எம். ஏ படிப்பில் வெற்றி பெறலாம்.

தேர்வுக்கான பாடங்கள்:

சி.எம்.ஏ தேர்வுகளில் இடம்பெறும் பாடங்கள் விவரம்.

பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் (FOUNDATION COURSE).

1. பண்டமென்டல் ஆப் பிசினஸ் லாஸ் அண்ட் பிசினஸ் கம்யூனிகேஷன்.

2. பண்டமென்டல் ஆப் பைனான்சியல் அண்ட் காஸ்ட் அக்கவுண்டிங்.

3. பண்டமென்டல் ஆப் பிசினஸ் மேத்தமேடிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டேடிஸ்டிக்ஸ்

4. பண்டமென்டல் ஆப் பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மென்ட்.

இன்டர்மீடியட் கோர்ஸ் (INTERMEDIATE COURSE):

குரூப் -1 (GROUP-1)

குரூப்-1 தேர்வில்,

1. பிசினஸ் லாஸ் அண்ட் எதிக்ஸ்

2. பைனான்சியல் அக்கவுண்டிங்

3. டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் சேஷன்.

4. காஸ்ட் அக்கவுண்டிங்

-ஆகிய பாடங்கள் உள்ளன.

குரூப் 2 (GROUP-2):

குரூப் 2 தேர்வில்,

1. ஆபரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் அண்ட் ஸ்டேடர்ஜிக் மேனேஜ்மென்ட்

2. கார்ப்பரேட் அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங்

3. பைனான்சியல் மேனேஜ்மென்ட் அன்ட் பிசினஸ் டேட்டா அனாலிடிக்ஸ்

4. மேனேஜ்மென்ட் அக்கவு ண்டிங்.

-ஆகிய பாடங்கள் இடம்பெறுகின்றன.

பைனல் கோர்ஸ் (FINAL COURSE):

குரூப் - (GROUP-3):

குரூப்-3 தேர்வில்,

1. கார்ப்பரேட் எக்கனாமிக் லாஸ்

2. ஸ்ட்ராட்டஜிக் பைனான்சியல் மேனேஜ்மென்ட்

3. டைரக்ட் டாக்ஸ் லாஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் டேக்ஸ்சேஷன்

4. ஸ்ட்ராட்டஜிக் காஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட்

-ஆகிய பாடங்கள் இடம்பெறுகின்றன.

குரூப் -4 (GROUP-4):

குரூப் 4 தேர்வில்,

1. காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மென்ட் ஆடிட்

2. கார்ப்பரேட் பைனான்சியல் ரிப்போர்ட்டிங்

3. இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் லாஸ் அண்ட் புராக்டீஸ் -ஆகிய பாடங்கள் இடம்பெறுகின்றன.

மேலும் விருப்ப பாடங்களாக மூன்று பாடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து தேர்வு எழுத வேண்டியது அவசியம் ஆகும்.

விருப்ப பாடங்கள் (ELECTIVE SUBJECTS):

1.ஸ்டேட்டர்ஜிக் பெர்பார்மென்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் அண்ட் பிசினஸ் வேல்யூவேஷன்.

2. ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் இன் பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ்

3. என்ட்ரபிரநியூர்ஷிப் (ENTREPRENEUR SHIP) அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்.

இந்த தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதோடு சி.எம்.ஏ. படிப்பில் கீழ்கண்ட பயிற்சிகளையும் பெற வேண்டியது அவசியமாகும்.

டிரைனிங் அண்ட் வொர்க்ஷாப்ஸ் (TRAINING AND WORKSHOP.)

டிரைனிங் அண்ட் வொர்க் ஷாப்ஸ் பிரிவின் கீழ்,

I. சாப்ட் அண்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில் டிரைனிங்(140 மணி நேரங்கள்) (SOFT AND TECHNICAL SKILLS TRAINING ( 140 HOURS)

இந்த பிரிவின் கீழ்,

1. SAP Finance Power User Training

2. Microsoft Office Training

3. Cambridge University Press Soft Skill Training.

4. E -Filing Training

ஆகிய சிறப்பு பயிற்சிகள் உள்ளன.

II. டுயூட்டோரியல் ஒர்க் ஷாப்ஸ் (44 மணி நேரங்கள்) ( Tutorial Workshops) (44 Hours)

III. இண்டஸ்ட்ரி ஓரியண்டட் டிரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் (7 நாட்கள்) ( Industry Oriented Training Programme)( 7 Days)

IV பிராக்டிகல் டிரைனிங் (15 மாதங்கள்) (Practical Training )(15 months)

பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் தேர்வு எழுத விரும்புபவர்கள் கவனத்திற்கு...

ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூன் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் தேர்வு நடத்தப்படும். ஜூன் மாதம் நடைபெறும் தேர்வு எழுத விரும்புபவர்கள் அந்த வருடத்தில் ஜனவரி 31-ம் தேதிக்குள் தங்கள் பெயரை பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.

இதைப்போலவே,டிசம்பர் மாதம் நடைபெறும் பவுண்டேஷன் தேர்வில் கலந்து கொள்ள விரும்புவர்கள் அந்த வருடத்தின் ஜூலை 31-ம் தேதிக்குள் தங்கள் பெயரை பதிவு செய்து கொள்வது அவசியமாகும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு,

Southern India Regional கவுன்சில்

4, Montieth Lane, Egmore, Chennai - 600 008

Ph:044-28554443/28554326/28528219

Fax : 91- 044- 28554651 , Website: www.sircoficwai.com, Email: sirc@icmai.in

