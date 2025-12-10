என் மலர்
2025 REWIND: இந்திய விளையாட்டு உலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய 5 முக்கிய சம்பவங்கள்
2025-ம் ஆண்டில் இந்திய விளையாட்டுக்களில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய சம்பவங்கள் பல நடந்துள்ளது. இதில் கிரிக்கெட் மற்றும் கால்பந்து போட்டிகளில் சர்ச்சையான சம்பவங்கள் அரங்கேறியுள்ளது. அது குறித்து இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.
1. 2025 ஆசிய கோப்பையில் "நோ-ஹேண்ட்ஷேக்" சம்பவம் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.
போட்டி நடைபெறும் இடம் மாற்றம்: ஆரம்பத்தில் இந்தியா நடத்துவதாக இருந்த 2025 ஆசிய கோப்பை, இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையேயான அரசியல் பதட்டங்கள் காரணமாக ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸுக்கு (UAE) மாற்றப்பட்டது.
கை குலுக்க மறுப்பு: பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் வகையில், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையேயான மூன்று போட்டிகளிலும், இந்திய அணி வீரர்கள் பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கை குலுக்க மறுத்துவிட்டனர்.
இந்திய நிலைப்பாடு: இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், இது அணி நிர்வாகம் மற்றும் இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (BCCI) ஒப்புதலுடன் எடுக்கப்பட்ட "கூட்டு முடிவு" என்றும், "விளையாட்டுத் திறனுக்கு அப்பாற்பட்ட சில விஷயங்கள் உள்ளன" என்றும் தெரிவித்தார்.
பாகிஸ்தான் எதிர்வினை: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் (PCB) இந்தச் சம்பவத்திற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து, இது "விளையாட்டு உணர்வுக்கு எதிரானது" என்று கூறி ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலிடம் (ACC) முறையிட்டது. மேலும், போட்டி நடுவர் ஆண்டி பைகிராஃப்ட்-ஐ (Andy Pycroft) நடுவர் குழுவிலிருந்து நீக்கக் கோரியது, ஆனால் இந்தக் கோரிக்கை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலால் (ICC) நிராகரிக்கப்பட்டது.
வீரர்களுக்கு அபராதம்: போட்டியில் நடத்தைக் குறியீட்டை மீறியதற்காக, இந்திய டி20 கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹாரிஸ் ரவூஃப் உள்ளிட்ட வீரர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது மற்றும் ஹாரிஸ் ரவூஃப் இரண்டு போட்டிகளில் விளையாட தடை செய்யப்பட்டார்.
2. கோப்பை வழங்கும் விழாவில் சர்ச்சை:
ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்ற பிறகும் இதே நிலைப்பாடு தொடர்ந்தது. இந்திய அணி ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் தலைவரும் பாகிஸ்தான் உள் துறை அமைச்சருமான மொஹ்சின் நக்வியிடம் இருந்து கோப்பையை ஏற்க மறுத்தது, இது மேலும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
இந்திய அணி, கோப்பையை எமிரேட்ஸ் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் துணைத் தலைவர் காலித் அல் சரூனியிடமிருந்து (Khalid Al Zarooni) பெறத் தயாராக இருந்தது. ஆனால், மொஹ்சின் நக்வி அதற்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்து, தாமே கோப்பையை வழங்க வலியுறுத்தினார். இதன் காரணமாக, பரிசளிப்பு விழா ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாகத் தாமதமானது, இறுதியில் கோப்பை வழங்கப்படாமலேயே நிகழ்ச்சி முடிவுக்கு வந்தது. தற்போது வரை கோப்பையை இந்திய அணி வாங்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
3. ஆர்சிபி முதல் முறை கோப்பை மற்றும் கூட்ட நெரிசல் சர்ச்சை
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணி 2025 இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (IPL) கோப்பையை முதன்முறையாக வென்றது. ஆர்சிபி அணி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து தனது முதல் ஐபிஎல் பட்டத்தை வென்றது. 18 ஆண்டுகளாக கோப்பைக்காகக் காத்திருந்த ஆர்சிபி அணிக்கு 2025-ம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் கனவை நனவாக்கியது. இது விராட் கோலி போன்ற நீண்ட நாள் வீரர்களின் கனவை நனவாக்கிய ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான வெற்றியாக அமைந்தது.
வெற்றிக்குப் பிறகு, பெங்களூருவில் உள்ள எம். சின்னசுவாமி ஸ்டேடியம் அருகே அணிக்கு பாராட்டு விழா மற்றும் கோப்பை காட்சிப்படுத்தும் நிகழ்வுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்த நிகழ்வின் போதுதான் சோகம் நிகழ்ந்தது.
ஜூன் 4, 2025 அன்று நடந்த கொண்டாட்டத்தின் போது, ஆர்சிபி அணிக்கு வாழ்த்துத் தெரிவிக்கவும், வீரர்களைப் பார்க்கவும் லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் திரண்டனர்.
மைதானத்திற்கு வெளியே மற்றும் நுழைவாயில்களில் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் கூடியதால், கடும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. தடுப்பு வேலிகள் தள்ளப்பட்டு, நெரிசல் உருவானது.
இந்தத் துயர சம்பவத்தில் சிக்கி 11 ரசிகர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் மற்றும் 30-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். உயிரிழந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் 40 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் ஆவர்.
போதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் அனுமதிகள் பெறாமல் ஆர்சிபி நிர்வாகம் இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்ததே நெரிசலுக்குக் காரணம் என்று கர்நாடக அரசு குற்றம் சாட்டியதுடன், இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையும் நடத்தப்பட்டது.
கர்நாடக மாநில அரசு உயிரிழந்த 11 பேரின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.20 லட்சம் (இருபது லட்சம் ரூபாய்) நிதி உதவி அறிவித்தது.
4. 2024-25 ஐ-லீக் (I-League) சீசனில் இன்டர் காஷி (Inter Kashi) மற்றும் சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் எஃப்சி (Churchill Brothers FC) இடையேயான கோப்பைக்கான போட்டி ஒரு பெரும் குழப்பம் மற்றும் சட்டப் போராட்டங்களால் நிறைந்த ஒரு "ரோலர்கோஸ்டர்" அனுபவமாக இருந்தது. இந்த விவகாரம் இந்திய கால்பந்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
2024-25 சீசன் இறுதிவரை நான்கு அணிகள் கோப்பை வெல்லும் வாய்ப்புடன் இருந்தன. இதில் சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் மற்றும் இன்டர் காஷி அணிகள் புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னணியில் இருந்தன.
மார்ச் 30, 2025 அன்று இரு அணிகளும் மோதிய போட்டி மிகவும் பரபரப்பாக இருந்தது. சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் அணி கடைசி நிமிடத்தில் அடித்த கோலால் ஆட்டம் 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் சமன் ஆனது. இந்தக் கோல் சர்ச்சைக்குரியதாக இருந்தது (பந்தை கையால் தொட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம்).
சீசன் முடிவில், சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் 40 புள்ளிகளுடனும், இன்டர் காஷி 39 புள்ளிகளுடனும் இருந்தன. இதனால், சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் கோப்பையை வென்றதாகத் தோன்றியது.
போட்டியின் முடிவுகள் களத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டாலும், டைட்டில் வெற்றியாளர் யார் என்பதில் நீதிமன்ற வழக்குகள் தலையிட்டன:
தகுதியற்ற வீரர் விவகாரம்: இன்டர் காஷி அணி, சீசனின் ஆரம்பத்தில் ஒரு போட்டியில் தகுதியற்ற வீரரான ஸ்பானிஷ் ஸ்ட்ரைக்கர் மரியோ பார்கோவை (Mario Barco) களமிறக்கியதாக சர்ச்சை எழுந்தது.
அகில இந்திய கால்பந்து சம்மேளனத்தின் (AIFF) மேல்முறையீட்டுக் குழு, இன்டர் காஷி தகுதியற்ற வீரரை பயன்படுத்தியதால், சம்பந்தப்பட்ட போட்டிகளில் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட புள்ளிகள் கழிக்கப்பட வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தது. இந்தத் தீர்ப்பின் அடிப்படையில், சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் 2025 ஏப்ரல் 20 அன்று சாம்பியன்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர்.
இந்த முடிவை எதிர்த்து இன்டர் காஷி அணி சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள விளையாட்டுக்கான நடுவர் நீதிமன்றத்தில் (CAS) மேல்முறையீடு செய்தது.
நீண்ட சட்டப் போராட்டங்களுக்குப் பிறகு, 2025 ஜூலை 18 அன்று CAS தனது இறுதித் தீர்ப்பை வழங்கியது. AIFF-ன் முந்தைய முடிவை CAS ரத்து செய்தது. இன்டர் காஷி அணிக்கு எதிரான புள்ளிக்குறைப்பு முடிவை நீக்கியதுடன், புள்ளிகள் அட்டவணையை மீண்டும் சரிசெய்ய AIFF-க்கு உத்தரவிட்டது.
CAS தீர்ப்பின்படி, திருத்தப்பட்ட புள்ளிப்பட்டியலில் இன்டர் காஷி 42 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்தது, சர்ச்சில் பிரதர்ஸ் 40 புள்ளிகளுடன் இரண்டாமிடம் பிடித்தது.
இதன் விளைவாக, இன்டர்காஷி எஃப்சி 2024-25 ஐ-லீக் சாம்பியன்களாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது மற்றும் இந்தியன் சூப்பர் லீக்கிற்கு (ISL) பதவி உயர்வு பெற்றது.
5. இந்தியன் சூப்பர் லீக் ஒத்திவைப்பு
இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ISL) 2025-26 சீசன் ஒத்திவைக்கப்பட்டதற்கு முக்கியக் காரணம், லீக்கை நடத்தும் அமைப்பான கால்பந்து விளையாட்டு மேம்பாட்டு லிமிடெட் (FSDL) மற்றும் அகில இந்திய கால்பந்து சம்மேளனம் (AIFF) இடையேயான ஒப்பந்தச் சிக்கல்கள் ஆகும்.
AIFF மற்றும் FSDL இடையே 2010 இல் கையெழுத்திடப்பட்ட 15 ஆண்டுகால மாஸ்டர் ரைட்ஸ் ஒப்பந்தம் (MRA), 2025 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 8 ஆம் தேதியுடன் காலாவதியாகிறது.
புதிய ஒப்பந்தத்தை (MRA) புதுப்பிப்பது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் பல மாதங்களாக நடந்து வந்தபோதிலும், எந்த ஒரு சுமூகமான முடிவும் எட்டப்படவில்லை. இதனால், டிசம்பர் மாதத்திற்குப் பிறகு லீக்கின் வணிக ரீதியான எதிர்காலம் குறித்த தெளிவின்மை நிலவியது.
ஒரு உறுதியான ஒப்பந்தம் இல்லாத நிலையில், 2025-26 சீசனை திறம்படத் திட்டமிடவோ அல்லது வணிகமயமாக்கவோ முடியாது என்று FSDL உணர்ந்தது. இதன் காரணமாக, ஜூலை 2025 இல், லீக் "தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக" FSDL அறிவித்தது.
AIFF-ன் வரைவு அரசியலமைப்பு தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்ததால், நீதிமன்றத் தீர்ப்பு வரும் வரை FSDL உடன் புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட AIFF-க்கு சட்டரீதியான தடைகள் இருந்தன.
இந்த நிச்சயமற்ற நிலை கிளப்புகள், வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் மத்தியில் பெரும் கவலையையும், நிதி நெருக்கடியையும் ஏற்படுத்தியது. சில கிளப்புகள் தங்கள் செயல்பாடுகளை நிறுத்துவதாகக் கூட அறிவித்தன.
இருப்பினும், செப்டம்பர் 2025 இல் உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட்டு, லீக் தொடங்குவதற்கு ஒரு வழியை வகுத்தது. அதன்படி, 2025-26 சீசன் அக்டோபர் கடைசி வாரத்தில் அல்லது டிசம்பரில் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.