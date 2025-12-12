Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » 2025 - ஒரு பார்வை

      2025 - ஒரு பார்வை

      REWIND 2025: திருமண பந்தத்தில் இணைந்த விளையாட்டு வீரர்கள்
      X

      REWIND 2025: திருமண பந்தத்தில் இணைந்த விளையாட்டு வீரர்கள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Dec 2025 5:16 PM IST
      • நீரஜ் சோப்ரா டென்னிஸ் வீராங்கனை ஹிமானி மோரை திருமணம் செய்து கொண்டார்.
      • ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் ரஷித் கானின் 2-வது திருமணம் நவம்பர் மாதம் நடந்தது.

      2025-ம் ஆண்டில், உலகம் முழுவதும் பல விளையாட்டு வீரர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இதில், பல திருமணங்கள் தனிப்பட்டவை அல்லது பொது அறிவுக்கு வராதவை. ஆனால் பிரபலமான மற்றும் ஊடகங்களில் வெளியான தகவல்களின் அடிப்படையில், 23 விளையாட்டு வீரர்கள் (அல்லது வீராங்கனைகள்) திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை திருமணங்களில் இருவரும் விளையாட்டு வீரர்களாக இருந்தால் இருவரையும் தனித்தனியாக குறிக்கும்.

      அமெரிக்க கால்பந்து (NFL) வீரர்கள்: ஜோஷ் ஆலன் (பஃபலோ பில்ஸ் குவார்ட்டர்பேக்): நடிகை ஹெய்லி ஸ்டெயின்ஃபெல்ட்டை மே 31, 2025 அன்று திருமணம் செய்து கொண்டார்.


      ஜாலென் ஹர்ட்ஸ் (பிலடெல்பியா ஈகிள்ஸ் குவார்ட்டர்பேக்): பிரயோனா "பிரை" பர்ரோஸை (மார்ச்/ஏப்ரல் 2025) திருமணம் செய்து கொண்டார்.


      டிராவிஸ் ஹன்டர் (NFL வீரர்): லீனா லெனீயை மே 24, 2025 அன்று திருமணம் செய்து கொண்டார்.


      ஐயன் தாமஸ் (லாஸ் வேகாஸ் ரெய்டர்ஸ் வீரர்): அசாரியா அல்காரினை மே 25, 2025 அன்று திருமணம் செய்து கொண்டார்.


      லியோனார்ட் வில்லியம்ஸ் (சீஹாக்ஸ் டிபென்சிவ் எண்ட்): ஹெய்லி லூயிஸ் வில்லியம்ஸை 2025-ல் திருமணம் செய்து கொண்டார்.


      கால்பந்து (சாக்கர்) வீரர்கள்:பெதானி இங்கிலாந்து (இங்கிலாந்து & டாட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் ஸ்ட்ரைக்கர்): ஸ்டெஃப் வில்லியம்ஸை (முன்னாள் வேல்ஸ் மிட்பீல்டர்) ஜூன் 7, 2025 அன்று திருமணம் செய்து கொண்டார்.

      எல்லி கார்பென்டர் (ஆஸ்திரேலியா & லியோன் வீரர்): டேனியல் வான் டி டாங்கை (நெதர்லாந்து & லியோன் வீரர்) ஜூன் 2025-ல் திருமணம் செய்து கொண்டார்.

      கத்ரினா கோரி (ஆஸ்திரேலியா வீரர்): கிளாரா மார்க்ஸ்டெட் (ஸ்வீடன் வீரர்) ஜூன் 2025-ல் திருமணம் செய்து கொண்டார்.

      அல்பா ரெடோண்டோ (ஸ்பெயின் & ரியல் மாட்ரிட் ஃபார்வர்ட்): கிறிஸ்டினா மோன்லியோனை 2025-ல் திருமணம் செய்து கொண்டார்.

      இந்திய விளையாட்டு வீரர்கள்:

      நீரஜ் சோப்ரா (ஈட்டி எறிதல், ஒலிம்பிக் பதக்க வென்றவர்): டென்னிஸ் வீராங்கனை ஹிமானி மோரை ஜனவரி 19, 2025 அன்று திருமணம் செய்து கொண்டார். இது இமாச்சல பிரதேசத்தில் தனிப்பட்ட விழாவாக நடைபெற்றது.


      ஹிமானி மோர் (டென்னிஸ் வீராங்கனை): நீரஜ் சோப்ராவை திருமணம் செய்து கொண்டார்.

      லலித் யாதவ், இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் (ஐபிஎல்-இல் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்காக விளையாடுகிறார்), பிப்ரவரி 9, 2025-ம் ஆண்டில் திருமணம் செய்துகொண்டார்.


      பிற விளையாட்டுகள்:

      ஹாரி சார்லஸ் (ஈக்வெஸ்ட்ரியன்/குதிரை ஓட்டம்): ஈவ் ஜாப்ஸை ஜூலை 26, 2025 அன்று திருமணம் செய்து கொண்டார்.

      டியா பிளான்கோ (சர்ஃபிங் வீராங்கனை): ப்ரோடி ஜென்னரை ஜூலை 12, 2025 அன்று திருமணம் செய்து கொண்டார்.

      பென் கிரிஃபின் (கோல்ஃப், PGA டூர் வீரர்): டானா மயெராஃபை டிசம்பர் 2025-ல் திருமணம் செய்து கொண்டார்.

      லோகன் பால் (பாக்ஸிங்/ரெஸ்லிங் வீரர்): நினா அக்டாலை ஆகஸ்ட் 15, 2025 அன்று திருமணம் செய்து கொண்டார்.

      ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் ரஷித் கானின் 2-வது திருமணம் நவம்பர் 2025-இல் இன்ஸ்டாகிராம் தான் திருமணம் செய்து கொண்டதாக அறிவித்தார். முதல் திருமணத்திற்கு 10 மாதங்களுக்குப் பிறகு நடைபெற்றது.

      2025 REWIND 2025 ரீவைண்ட் 
      Next Story
      ×
        X