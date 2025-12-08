என் மலர்
2025 - ஒரு பார்வை
2025 REWIND: டிசம்பரில் மட்டும் 31 பேர்: விளையாட்டு வீரர்களை விழுங்கிய கொடிய ஆண்டு
- டிசம்பர் மாதத்தில் 31 வீரர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர்.
- குறிப்பாக டிசம்பர் 1-ந் தேதி மட்டும் 8 பேர் உயிரிழந்தனர்.
உலக அளவில் நிறைய விளையாட்டு போட்டிகள் நடந்து வருகிறது. விளையாட்டு போட்டிகளின் மூலம் ரசிகர்களுக்கு விருந்து அளித்த வீரர்கள் வயது மூப்பின் காரணமாக உயிரிழந்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் 2025-ம் ஆண்டில் மறைந்த விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் விளையாட்டு துறை சார்ந்த பிரபலங்களின் தகவலை இந்த செய்தியின் மூலம் பார்க்கலாம்.
ஜனவரி மாதத்தில் மறைந்த வீரர்கள் குறித்த தகவலை பார்க்கலாம். அதன்படி அமெரிக்காவை சேர்ந்த நீளம் தாண்டுதல் வீரரான கிரெக் பெல் தனது 94 வயதில் ஜனவரி 25-ந் தேதி மறைந்தார். இவர் 1956-ம் ஆண்டு நடந்த ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்றிருந்தார்.
அமெரிக்காவை சேர்ந்த கூடைப்பந்து உரிமையாளர் (பிலடெல்பியா ) ஹரோல்ட் காட்ஸ் (Harold Katz), 87 வயதில் ஜனவரி 25-ந் தேதி மறைந்தார்.
பிரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்து அர்னால்டோ கிருவாரின் (86 வயது)(Arnaldo Gruarin). ரக்பி யூனியன் வீரரான இவர் ஜனவரி 28-ந் தேதி மறைந்தார்.
ரஷிய நாட்டை சேர்ந்த ஜோடி ஸ்கேட்டர் விளையாட்டு வீராங்கனை எவ்ஜெனியா ஷிஷ்கோவா (Evgenia Shishkova). இவர் தனது 52 வயதில் ஜனவரி 29-ந் தேதி காலமானார். இவர் 1994-ம் நடந்த உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கம் பதக்கம் வென்றார்.
மே
நினோ பென்வெனுட்டி (Nino Benvenuti), 87 வயது, இத்தாலியன், குத்துச்சண்டை வீரர் (ஒலிம்பிக் தங்கம் 1960, உலக சாம்பியன்). மறைந்தது மே 20.
ஜிம் இர்சே (Jim Irsay), 65 வயது, அமெரிக்கன், அமெரிக்கன் கால்பந்து உரிமையாளர் (இண்டியானாபோலிஸ் கொல்ட்ஸ்), மறைந்தது மே 21.
ஜூன்
முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் திலீப் தோஷி (Dilip Doshi). சுழற்பந்து வீச்சாளராக இவர் தனது 77 வயதில் ஜூன் 23-ந் தேதி மறைந்தார்.
டியாகோ செகுய் (Diego Seguí), 87 வயது, கியூபன், பேஸ்பால் பிட்சர், மறைந்தது ஜூன் 24.
டக் எக்கர்ஸ் (Doug Eggers), அமெரிக்கன், அமெரிக்கன் கால்பந்து வீரர், ஜூன்.
ஜூலை
பெலிக்ஸ் பாம்கார்ட்னர் (Felix Baumgartner), 56, ஆஸ்திரியன், எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்போர்ட்ஸ் (ஸ்கைடைவர்), மறைந்தது ஜூலை 17.
ஹல்க் ஹோகன் (Hulk Hogan), 71, அமெரிக்கன், மல்யுத்த வீரர், மறைந்தது ஜூலை 24.
செப்டம்பர்
கென் டிரைடன் (Ken Dryden), 78, கனடியன், ஐஸ் ஹாக்கி கோல்கீப்பர் (ஸ்டான்லி கப் வென்றவர்), மறைந்தது செப்டம்பர் 5.
நவம்பர்
கென்னி ஈஸ்லி (Kenny Easley), 66, அமெரிக்கன், அமெரிக்கன் கால்பந்து வீரர் (சீஹாக்ஸ்), மறைந்தது நவம்பர் 14.
ராட்னி ரோஜர்ஸ் (Rodney Rogers), 54, அமெரிக்கன், கூடைப்பந்து வீரர் (NBA), மறைந்தது நவம்பர் 21.
ஜான் பீம் (John Beam), அமெரிக்கன், அமெரிக்கன் கால்பந்து பயிற்சியாளர், நவம்பர்.
மற்ற மாதங்களை விட டிசம்பரில் அதிக வீரர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். அதன்படி 31 வீரர்கள் இந்த மாதத்தில் மறைந்துள்ளார். குறிப்பாக டிசம்பர் 1-ந் தேதி மட்டும் 8 பேர் மறைந்துள்ளனர்.
டிசம்பர்
1. ஜிம்மி மரியானோ (Jimmy Mariano), 84, பிலிப்பைன்ஸ், கூடைப்பந்து வீரர் மற்றும் பயிற்சியாளர், டிசம்பர் 7.
2. வோலோடிமிர் சிசென்கோ (Volodymyr Sysenko), 63, உக்ரைன், கால்பந்து வீரர் மற்றும் மேலாளர், டிசம்பர் 7.
3. டாம் ஹிக்ஸ் (Tom Hicks), 79, அமெரிக்கன், விளையாட்டு உரிமையாளர் (லிவர்பூல் FC, டல்லாஸ் ஸ்டார்ஸ்), டிசம்பர் 6.
4. நிக் ஜோனைட்ஸ் (Nick Joanides), 55, அமெரிக்கன், ரேசிங் டிரைவர், டிசம்பர் 6.
5. விக்டர் மிரோஷ்னிசென்கோ (Viktor Miroshnichenko), 66, உக்ரைன், குத்துச்சண்டை வீரர் (ஒலிம்பிக் வெள்ளி 1980), டிசம்பர் 6.
6. அப்துல் ரஷீட் (Abdul Rashid), 46, பாகிஸ்தான், ஹர்டில்ஸ் வீரர் (ஒலிம்பிக் 2008), டிசம்பர் 6.
7. மனோலோ வில்லனோவா (Manolo Villanova), 83, ஸ்பெயின், கால்பந்து வீரர் மற்றும் மேலாளர், டிசம்பர் 6.
8. மைக்கேல் அன்னெட் (Michael Annett), 39, அமெரிக்கன், ரேசிங் டிரைவர், டிசம்பர் 5.
9. வாசிலே கரவுஸ் (Vasile Carauș), 37, மோல்டோவன், கால்பந்து வீரர், டிசம்பர் 5.
10. ஸ்டீவ் ஹெர்ட்ஸ் (Steve Hertz), 80, அமெரிக்கன், பேஸ்பால் வீரர், டிசம்பர் 4.
11. ராய் கிரேமர் (Roy Kramer), 96, அமெரிக்கன், கல்லூரி புட்பால் பயிற்சியாளர், டிசம்பர் 4.
12. மேபெல் போச்சி (Mabel Bocchi), 72, இத்தாலியன், கூடைப்பந்து வீரர், டிசம்பர் 4.
13. அன்டோனியோ வர்கியு (Antonio Vargiu), 86, இத்தாலியன், பீல்ட் ஹாக்கி வீரர் (ஒலிம்பிக் 1960), டிசம்பர் 3.
14. மொஹம்மது ரஹ்மதுல்லா (Mohammed Rahmatullah), 87, இந்தியன், கால்பந்து வீரர் மற்றும் மேலாளர், டிசம்பர் 3.
15. லூயிஸ் அன்டோனியோ சில்வா டாஸ் சான்டோஸ் (Luiz Antônio Silva dos Santos), 55, பிரேசிலியன், கால்பந்து ரெஃப்ரீ, டிசம்பர் 3.
16. மௌரிசியோ தெர்ம்ஸ் (Maurizio Thermes), 86, இத்தாலியன், கால்பந்து வீரர், டிசம்பர் 3.
17. அலெக்ஸ் சான்செஸ் (Alex Sánchez), 95, கோஸ்டா ரிகன், கால்பந்து வீரர், டிசம்பர் 5.
18. மாட்டி சுண்டெலின் (Matti Sundelin), 91, பின்னிஷ், கால்பந்து வீரர், டிசம்பர் 5.
19. மௌஸ்தபா அலி (Moustafa Ali), 59, எகிப்தியன்-கனடியன், கால்பந்து வீரர், டிசம்பர் 2.
20. அனடோலி பெல்யாயேவ் (Anatoli Belyayev), 73, பெலாருசியன், ஐஸ் ஹாக்கி வீரர், டிசம்பர் 2.
21. மார்வின் ஹின்டன் (Marvin Hinton), 85, இங்கிலீஷ், கால்பந்து வீரர், டிசம்பர் 2.
22. எஸாவ் கன்யெண்டா (Essau Kanyenda), 43, மலாவியன், கால்பந்து வீரர், டிசம்பர் 2.
23. ஆர்காடியோ வென்டூரி (Arcadio Venturi), 96, இத்தாலியன், கால்பந்து வீரர், டிசம்பர் 2.
24. எல்டன் கேம்ப்பெல் (Elden Campbell), 57, அமெரிக்கன், கூடைப்பந்து வீரர், டிசம்பர் 1.
25. ராபின் ஸ்மித் (Robin Smith), 62, தென்னாப்பிரிக்கா-இங்கிலீஷ், கிரிக்கெட் வீரர், டிசம்பர் 1.
26. ஹென்னி வான் சில் (Hennie van Zyl), 89, தென்னாப்பிரிக்கா, ரக்பி யூனியன் வீரர், டிசம்பர் 1.
27. டெனிஸ் டர்னியன் (Denis Durnian), 75, இங்கிலீஷ், கோல்ஃப் வீரர், டிசம்பர் 1.
28. இபோ எல்டர் (Ebo Elder), 46, அமெரிக்கன், குத்துச்சண்டை வீரர், டிசம்பர் 1.
29. கேப்ரியல் மோய்சியானு (Gabriel Moiceanu), 91, ரோமானியன், சைக்கிள் வீரர் (ஒலிம்பிக் 1960, 1964), டிசம்பர் 1.
30. வோலோடிமிர் முன்ட்யான் (Volodymyr Muntyan), 79, உக்ரைன், கால்பந்து வீரர் மற்றும் மேலாளர், டிசம்பர் 1.
31. நிகோலா பீட்ராங்கெலி (Nicola Pietrangeli), 92, இத்தாலியன், டென்னிஸ் வீரர், டிசம்பர் 1.