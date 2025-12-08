என் மலர்
2025 - ஒரு பார்வை
2025 REWIND: பெரிய பில்டப் கொடுத்து பல்பு வாங்கிய TOP 5 படங்கள்
- இந்தாண்டு வெளியான 90% படங்கள் தோல்வியை தான் தழுவின.
- அதிக பட்ஜெட் கொண்ட படங்களின் தோல்வி தான் நம் நினைவில் நீங்காமல் நிலைத்திருக்கும்.
2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் வரை தமிழ் சினிமாவில் 250க்கும் மேற்பட்ட படங்கள் வெளியாகியுள்ளன. இவற்றில் சுமார் 25 படங்கள் மட்டுமே வணிக ரீதியாக வெற்றி பெற்றுள்ளன. மீதமுள்ள 90% படங்கள் தோல்வியை தான் தழுவின.
வழக்கம் போல இந்தாண்டு வெளியான பெரும்பாலான படங்கள் தோல்வி அடைந்திருந்தாலும் பெரிதும் எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட அதிக பட்ஜெட் கொண்ட படங்களின் தோல்வி தான் நம் நினைவில் நீங்காமல் நிலைத்திருக்கும்.
அவ்வ்கையில் இந்தாண்டு பெரும் எதிர்பார்ப்பில் வெளியாகி வணிக ரீதியாக தோல்வி அடைந்த படங்களின் பட்டியலை பார்ப்போம்:
1. தக் லைஃப்
பிரபல இயக்குனர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் கமல் மற்றும் சிலம்பரசன் முன்னணி கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து வெளியான 'தக் லைஃப்' திரைப்படம் மக்களிடையே எதிர்ப்பார்த்த வரவேற்பை பெறவில்லை. பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியான இப்படம் பெரிய தோல்வியை தழுவியது.
சுமார் ரூ.200 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் ரூ.100 கோடி கூட வசூலிக்கவில்லை. கமல்ஹாசன் நடிப்பில் முன்னதாக வெளியான இந்தியன் 2 படத்தை விடவும் இப்படம் படுதோல்வி அடைந்தது.
2. விடாமுயற்சி
நடிகர் அஜித் குமார் மற்றும் இயக்குநர் மகிழ் திருமேனி கூட்டணியில் உருவான திரைப்படம் விடாமுயற்சி. இந்தப் படத்தில் அஜித் குமாருடன், ஆரவ், அர்ஜுன், திரிஷா, ரெஜினா கசான்ட்ரா முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியான இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது. இதனால் முதலில் நல்ல வசூலை பெற்ற இப்படம் பின்னர் வசூலில் சறுக்கியது. இப்படம் மொத்தமாக உலக அளவில் 135 கோடி ரூபாய் மட்டுமே வசூலித்தது.
இப்படத்தின் மொத பட்ஜெட் சுமார் ரூ.200 கோடி வரை இருக்கும் என்று கூறப்படும் நிலையில், படத்தின் பட்ஜெட்டை விட குறைவாக வசூல் செய்ததால் இப்படம் தோல்வி அடைந்த படங்களின் பட்டியலில் இடம்பெற்றது.
3. ரெட்ரோ
கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பில் உருவான படம் ரெட்ரோ. இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருந்தார்.
முதல் நாள் வசூலாக இப்படம் உலகளவில் 46 கோடி ரூபாயை தாண்டி சாதனை படைத்தது. அதே சமயம் இப்படம் குறித்து கலவையான விமர்சனங்கள் எழுந்ததால் இப்படத்தில் வசூல் பாதிக்கப்பட்டது. கங்குவா படத்தின் தோல்விக்கு பிறகு சூர்யாவின் கம்பேக் படமாக ரெட்ரோ இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை படம் பூர்த்தி செய்யவில்லை.
உலகளவில் ரெட்ரோ படம் ரூ.104 கோடி வசூலை கடந்ததாக கூறப்பட்டாலும் இப்படம் சூர்யாவுக்கு தோல்வி படமாகவே அமைந்தது.
4. மதராஸி
பிரபல இயக்குனர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவான படம் 'மதராஸி'. இப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக ருக்மிணி வசந்த் நடித்துள்ளார். மேலும், விக்ராந்த், வித்யூத் ஜம்வல், பிஜு மேனன், டான்சிங் ரோஸ் சபீர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசை அமைத்துள்ளார்.
உலகம் முழுவதும் வெளியான இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது. அமரன் படத்தின் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியை தொடர்ந்து மதராஸி படம் வெளியானதால் இப்படத்தின் மீது ஏகப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்தது. ஆனால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை படம் பூர்த்தி செய்யவில்லை. அமரன் படம் 300 கூடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்த நிலையில், மதராஸி படம் 100 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்யவே திணறியது.
இப்படம் உலகளவில் 100 கோடி ரூபாய் வசூலித்தாலும் சிவகார்த்திகேயனுக்கு தோல்வி படமாகவே அமைந்தது.
5. கூலி
ரஜினிகாந்த் - லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியான கூலி படம் மக்களிடையே எதிர்மறை விமர்சனங்களையே பெற்றது. வசூலை வாரி குவித்தாலும் விமர்சன ரீதியாக இப்படம் தோல்வி படமாகவே அமைந்தது. இணையத்தில் இப்படத்தின் காட்சிகள் ட்ரோல் செய்யப்பட்டன.