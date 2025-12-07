என் மலர்
2025 - ஒரு பார்வை
2025 REWIND: அதிக வீரர்களை ஓய்வு பெற வைத்த ஆண்டு
- ஒரு ஆண்டில் அதிக கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஓய்வு பெற்ற ஆண்டாக 2025-ம் ஆண்டு பார்க்கப்படுகிறது.
- 2022-ல் 9 வீரர்களும், 2023-ல் 18 வீரர்களும் ஓய்வு பெற்றுள்ளனர்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஓய்வை அறிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் 2025-ம் ஆண்டில் சர்வதேச கிரிக்கெட் மற்றும் ஒட்டு மொத்த கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வு பெற்ற வீரர்கள் குறித்த தகவலை இந்த செய்தியின் மூலம் பார்க்கலாம்.
அதன்படி ஒரு ஆண்டில் அதிக கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஓய்வு பெற்ற ஆண்டாக 2025-ம் ஆண்டு பார்க்கப்படுகிறது. 2015-ல் 11 வீரர்களும், 2021-ல் சுமார் 10-15 வீரர்களும் 2022-ல் 9 வீரர்களும், 2023 இல் 18 வீரர்களும் ஓய்வு பெற்றுள்ளனர்.
2024 ஆண்டில் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு வடிவத்தில் (டெஸ்ட், ஒருநாள் அல்லது டி20) ஓய்வு பெற்ற வீரர்களின் எண்ணிக்கை 25 ஆக உள்ளது. இது வரலாற்றில் அதிக எண்ணிக்கையாக இருந்த நிலையில் 2025-ல் 28 வீரர்கள் ஓய்வு பெற்றுள்ளனர்.
2025 ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற வீரர்களின் நாடு மற்றும் ஓய்வு பெற்ற வடிவங்கள் மற்றும் அவர்கள் விளையாடிய போட்டிகள் உட்பட தகவல்கள்.
ரிஷி தவான் (இந்தியா) - வெள்ளைப் பந்து கிரிக்கெட்டில் ஓய்வு (ஓடிஐ & டி20ஐ) - ஜனவரி.
டெஸ்ட்: விளையாடியதில்லை.
ஒருநாள்: 3 போட்டிகள், 1 ரன், சராசரி 1.00, 4 விக்கெட்டுகள், சராசரி 41.25
டி20: 1 போட்டி, 1 ரன், சராசரி 1.00, 1 விக்கெட், சராசரி 14.00
மார்ட்டின் குப்டில் (நியூசிலாந்து) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - ஜனவரி 8.
டெஸ்ட்: 47 போட்டிகள், 2,586 ரன்கள், சராசரி 29.00
ஒருநாள்: 198 போட்டிகள், 7,346 ரன்கள், சராசரி 42.00
டி20: 122 போட்டிகள், 3,531 ரன்கள், சராசரி 31.00
வருண் ஆரோன் (இந்தியா) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - ஜனவரி 10.
டெஸ்ட்: 9 போட்டிகள், 18 விக்கெட்டுகள், சராசரி 52.61
ஒருநாள்: 9 போட்டிகள், 11 விக்கெட்டுகள், சராசரி 38.09
டி20: விளையாடியதில்லை.
தமீம் இக்பால் (வங்கதேசம்) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு- ஜனவரி 10.
டெஸ்ட்: 70 போட்டிகள், 5,134 ரன்கள், சராசரி 39.00
ஒருநாள்: 243 போட்டிகள், 8,357 ரன்கள், சராசரி 37.00
டி20: 78 போட்டிகள், 1,758 ரன்கள், சராசரி 24.00
ஷபூர் சத்ரான் (ஆப்கானிஸ்தான்) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - ஜனவரி 31.
டெஸ்ட்: விளையாடியதில்லை.
ஒருநாள்: 44 போட்டிகள், 43 விக்கெட்டுகள், சராசரி 36.93
டி20: 30 போட்டிகள், 34 விக்கெட்டுகள், சராசரி 23.21
ரித்திமான் சஹா (இந்தியா) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - பிப்ரவரி 1.
டெஸ்ட்: 40 போட்டிகள், 1,353 ரன்கள், சராசரி 29.00
ஒருநாள்: 9 போட்டிகள், 41 ரன்கள், சராசரி 14.00
டி20: விளையாடியதில்லை
மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ் (ஆஸ்திரேலியா) - ஓடிஐ - பிப்ரவரி 6.
டெஸ்ட்: விளையாடியதில்லை
ஒருநாள்: 70 போட்டிகள், 1,485 ரன்கள், சராசரி 27.00, 49 விக்கெட்டுகள்
டி20: 59 போட்டிகள், 940 ரன்கள், சராசரி 28.00, 30 விக்கெட்டுகள்
டிமுத் கருணாரத்னே (இலங்கை) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - பிப்ரவரி.
டெஸ்ட்: 100 போட்டிகள், 7,222 ரன்கள், சராசரி 39.00
ஒருநாள்: 50 போட்டிகள், 1,316 ரன்கள், சராசரி 31.00
டி20: 1 போட்டி, 0 ரன்கள்
ஸ்டீவ் ஸ்மித் (ஆஸ்திரேலியா) - ஓடிஐ மட்டும் ஓய்வு - 2025 (சாம்பியன்ஸ் டிராபி பிறகு).
டெஸ்ட்: 120 போட்டிகள், 10,496 ரன்கள், சராசரி 56.00
ஒருநாள்: 164 போட்டிகள், 5,681 ரன்கள், சராசரி 43.00
டி20: 67 போட்டிகள், 1,094 ரன்கள், சராசரி 25.00
முஷ்பிகுர் ரஹீம் (வங்கதேசம்) - ஓடிஐ மட்டும் ஓய்வு - 2025 (சாம்பியன்ஸ் டிராபி பிறகு).
டெஸ்ட்: 100 போட்டிகள், 6,510 ரன்கள், சராசரி 39.00
ஒருநாள்: 274 போட்டிகள், 7,795 ரன்கள், சராசரி 36.00
டி20: 102 போட்டிகள், 1,500 ரன்கள், சராசரி 20.00
மஹ்முதுல்லா (வங்கதேசம்) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - 2025 (சாம்பியன்ஸ் டிராபி பிறகு).
டெஸ்ட்: 50 போட்டிகள், 2,914 ரன்கள், சராசரி 33.00
ஒருநாள்: 239 போட்டிகள், 5,689 ரன்கள், சராசரி 36.00
டி20: 143 போட்டிகள், 2,555 ரன்கள், சராசரி 23.00
ரோகித் சர்மா (இந்தியா) - டெஸ்ட் மட்டும் ஓய்வு- மே 7.
டெஸ்ட்: 67 போட்டிகள், 4,301 ரன்கள், சராசரி 41.00
ஒருநாள்: 262 போட்டிகள், 10,709 ரன்கள், சராசரி 49.00
டி20: 159 போட்டிகள், 4,231 ரன்கள், சராசரி 31.00
விராட் கோலி (இந்தியா) - டெஸ்ட் மட்டும் ஓய்வு- மே 12.
டெஸ்ட்: 123 போட்டிகள், 9,230 ரன்கள், சராசரி 47.00
ஒருநாள்: 292 போட்டிகள், 13,906 ரன்கள், சராசரி 58.00
டி20: 125 போட்டிகள், 4,188 ரன்கள், சராசரி 49.00
க்ளென் மேக்ஸ்வெல் (ஆஸ்திரேலியா) - ஓடிஐ மட்டும் ஓய்வு - ஜூன் 2.
டெஸ்ட்: 7 போட்டிகள், 339 ரன்கள், சராசரி 26.00
ஒருநாள்: 149 போட்டிகள், 3,990 ரன்கள், சராசரி 34.00, 72 விக்கெட்டுகள்
டி20: 113 போட்டிகள், 2,728 ரன்கள், சராசரி 30.00, 47 விக்கெட்டுகள்
ஹென்ரிச் க்ளாசென் (தென் ஆப்பிரிக்கா) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - ஜூன் 2.
டெஸ்ட்: 4 போட்டிகள், 104 ரன்கள், சராசரி 13.00
ஒருநாள்: 60 போட்டிகள், 2,141 ரன்கள், சராசரி 44.00
டி20: 58 போட்டிகள், 1,250 ரன்கள், சராசரி 28.00
பியூஷ் சாவ்லா (இந்தியா) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - ஜூன் 6.
டெஸ்ட்: 3 போட்டிகள், 7 விக்கெட்டுகள்
ஒருநாள்: 25 போட்டிகள், 32 விக்கெட்டுகள், சராசரி 34.00
டி20: 7 போட்டிகள், 4 விக்கெட்டுகள்
நிக்கோலஸ் பூரன் (மேற்கிந்தியத் தீவுகள்) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - ஜூன் 9.
டெஸ்ட்: விளையாடியதில்லை
ஒருநாள்: 61 போட்டிகள், 1,983 ரன்கள், சராசரி 40.00
டி20: 106 போட்டிகள், 2,275 ரன்கள், சராசரி 26.00
ஏஞ்சலோ மேத்யூஸ் (இலங்கை) - டெஸ்ட் மட்டும் ஓய்வு - ஜூன்.
டெஸ்ட்: 119 போட்டிகள், 8,214 ரன்கள், சராசரி 44.00, 33 விக்கெட்டுகள்
ஒருநாள்: 226 போட்டிகள், 5,916 ரன்கள், சராசரி 40.00, 120 விக்கெட்டுகள்
டி20: 90 போட்டிகள், 1,416 ரன்கள், சராசரி 28.00, 38 விக்கெட்டுகள்
பீட்டர் மூர் (ஜிம்பாப்வே/அயர்லாந்து) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - ஜூலை.
டெஸ்ட்: 15 போட்டிகள், 734 ரன்கள், சராசரி 25.00
ஒருநாள்: 49 போட்டிகள், 827 ரன்கள், சராசரி 21.00
டி20: 32 போட்டிகள், 795 ரன்கள், சராசரி 22.00
ஆண்ட்ரே ரசல் (மேற்கிந்தியத் தீவுகள்) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - ஜூலை 22.
டெஸ்ட்: 1 போட்டி, 2 ரன்கள், 1 விக்கெட்
ஒருநாள்: 56 போட்டிகள், 1,034 ரன்கள், சராசரி 27.00, 70 விக்கெட்டுகள்
டி20: 81 போட்டிகள், 955 ரன்கள், சராசரி 20.00, 53 விக்கெட்டுகள்
புஜாரா (இந்தியா) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - ஆகஸ்ட் 24.
டெஸ்ட்: 103 போட்டிகள், 7,195 ரன்கள், சராசரி 44.00
ஒருநாள்: 5 போட்டிகள், 51 ரன்கள், சராசரி 10.00
டி20: விளையாடியதில்லை
மிட்செல் ஸ்டார்க் (ஆஸ்திரேலியா) - டி20 மட்டும் ஓய்வு - செப்டம்பர்.
டெஸ்ட்: 101 போட்டிகள், 412 விக்கெட்டுகள், சராசரி 26.64
ஒருநாள்: 121 போட்டிகள், 236 விக்கெட்டுகள், சராசரி 22.96
டி20: 65 போட்டிகள், 79 விக்கெட்டுகள், சராசரி 24.00
ஆசிப் அலி (பாகிஸ்தான்) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - செப்டம்பர்.
டெஸ்ட்: விளையாடியதில்லை
ஒருநாள்: 21 போட்டிகள், 382 ரன்கள், சராசரி 25.00
டி20: 58 போட்டிகள், 577 ரன்கள், சராசரி 15.00
உஸ்மான் ஷின்வாரி (பாகிஸ்தான்) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - செப்டம்பர் 9.
டெஸ்ட்: விளையாடியதில்லை
ஒருநாள்: 17 போட்டிகள், 32 விக்கெட்டுகள், சராசரி 24.00
டி20: 16 போட்டிகள், 13 விக்கெட்டுகள், சராசரி 32.00
கிறிஸ் வோக்ஸ் (இங்கிலாந்து) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - செப்டம்பர் 29.
டெஸ்ட்: 62 போட்டிகள், 2,034 ரன்கள், சராசரி 25.00, 195 விக்கெட்டுகள், சராசரி 29.00
ஒருநாள்: 122 போட்டிகள், 1,524 ரன்கள், சராசரி 24.00, 173 விக்கெட்டுகள், சராசரி 30.00
டி20: 33 போட்டிகள், 153 ரன்கள், சராசரி 17.00, 31 விக்கெட்டுகள், சராசரி 26.71
அமித் மிஸ்ரா (இந்தியா) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - செப்டம்பர் 4.
டெஸ்ட்: 22 போட்டிகள், 76 விக்கெட்டுகள், சராசரி 35.72
ஒருநாள்: 36 போட்டிகள், 64 விக்கெட்டுகள், சராசரி 23.60
டி20: 10 போட்டிகள், 16 விக்கெட்டுகள், சராசரி 14.75
கேன் வில்லியம்சன் (நியூசிலாந்து) - டி20 மட்டும் ஓய்வு - நவம்பர் 2.
டெஸ்ட்: 106 போட்டிகள், 9,279 ரன்கள், சராசரி 55.00
ஒருநாள்: 175 போட்டிகள், 7,256 ரன்கள், சராசரி 49.00
டி20: 93 போட்டிகள், 2,575 ரன்கள், சராசரி 33.00
28. மோகித் ஷர்மா (இந்தியா) - அனைத்து வடிவங்களிலும் ஓய்வு - டிசம்பர் 3.
டெஸ்ட்: விளையாடியதில்லை
ஒருநாள்: 26 போட்டிகள், 31 விக்கெட்டுகள், சராசரி 31.77
டி20: 8 போட்டிகள், 6 விக்கெட்டுகள், சராசரி 24.00