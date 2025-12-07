என் மலர்
2025 - ஒரு பார்வை
2025 REWIND: 'ஹை பட்ஜெட்' கூலி முதல் 'லோ பட்ஜெட்' டூரிஸ்ட் பேமிலி வரை... TOP 10 தமிழ் படங்கள்
- இந்தாண்டு கோலிவுட்டில் 25 படங்கள் மட்டுமே வணிக ரீதியாக வெற்றி பெற்றுள்ளன
- இந்தாண்டு கோலிவுட்டில் வெளியான 90% படங்கள் தோல்வியை தான் தழுவின.
2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் வரை தமிழ் சினிமாவில் 250க்கும் மேற்பட்ட படங்கள் வெளியாகியுள்ளன. இவற்றில் சுமார் 25 படங்கள் மட்டுமே வணிக ரீதியாக வெற்றி பெற்றுள்ளன. மீதமுள்ள 90% படங்கள் தோல்வியை தான் தழுவின.
அவ்வகையில் இந்தாண்டு அதிக வசூல் குவித்த டாப் 10 தமிழ் படங்கள் குறித்து ஒரு REWIND பார்ப்போம்.
1. கூலி
நடிகர் ரஜினிகாந்த் மற்றும் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் உருவான படம் கூலி. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் அமீர் கான், சத்யராஜ், நாகர்ஜுனா, சவுபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன், ரெபா மோனிகா ஜான் மற்றும் உபேந்திரா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியான இப்படம் முதல் 4 நாட்களில் உலகளவின் மொத்தம் ரூ.404 கோடிகளுக்கு மேல் வசூல் குவித்தது. பின்னர் எதிர்மறை விமர்சனங்களால் இப்படத்தின் வசூல் வெகுவாக குறைந்தது. மொத்தத்தில் இப்படம் உலக அளவில் 518 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூல் செய்து இப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.
2. குட் பேட் அக்லி - வசூல் 248 கோடி
ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் நடிகர் அஜித் குமார் நடிப்பில் வெளியான 'குட் பேட் அக்லி' திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது.
குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் முதல் நாள் வசூலாக 30 கோடி ரூபாயை கடந்தது. திரைப்படம் வெளியாகி 5 நாட்களில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ. 100 கோடி வசூலை கடந்து சாதனை படைத்தது. மொத்தமாக இப்படம் உலக அளவில் 248 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்து இப்பட்டியலில் 2 ஆம் பிடித்துள்ளது.
3. டிராகன் வசூல் - 150 கோடி
இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து மற்றும் பிரதீப் ரங்கநாதன் கூட்டணியில் வெளியான டிராகன் திரைப்படம் 10 நாட்களில் 100 கோடி ரூபாயை உலகளவில் வசூலித்து சாதனை படைத்தது.
லவ் டுடே படத்தை தொடர்ந்து டிராகன் படமும் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு வெற்றி படமாக அமைந்தது. இப்படம் மொத்தமாக உலக அளவில் 150 கோடி ரூபாய் வசூலை கடந்து இப்பட்டியலில் 3 ஆம் பிடித்துள்ளது.
4. விடாமுயற்சி - 135 கோடி
நடிகர் அஜித் குமார் மற்றும் இயக்குநர் மகிழ் திருமேனி கூட்டணியில் உருவான திரைப்படம் விடாமுயற்சி. இந்தப் படத்தில் அஜித் குமாருடன், ஆரவ், அர்ஜுன், திரிஷா, ரெஜினா கசான்ட்ரா முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியான இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.
இதனால் முதலில் நல்ல வசூலை பெற்ற இப்படம் பின்னர் வசூலில் சறுக்கியது. இப்படம் மொத்தமாக உலக அளவில் 135 கோடி ரூபாய் வசூலை கடந்து இப்பட்டியலில் 4 ஆம் பிடித்துள்ளது.
5. டியூட் - 113 கோடி
கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் - மமிதா பைஜூ நடிப்பில் வெளியான டியூட் படம் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இப்படத்தில் சரத்குமாரின் நடிப்பு பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது.
டியூட் படம் உலகளவில் 6 நாட்களில் ரூ.100 கோடியை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது. இப்படம் மொத்தமாக உலக அளவில் 113 கோடி ரூபாய் வசூலை கடந்து இப்பட்டியலில் 5 ஆம் பிடித்துள்ளது.
6. மதராஸி - 90 கோடி
பிரபல இயக்குனர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவான படம் 'மதராஸி'. இப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக ருக்மிணி வசந்த் நடித்துள்ளார். மேலும், விக்ராந்த், வித்யூத் ஜம்வல், பிஜு மேனன், டான்சிங் ரோஸ் சபீர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசை அமைத்துள்ளார்.
உலகம் முழுவதும் வெளியான இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது. இருப்பினும் இப்படம் உலகளவில் 100 கோடி ரூபாய் வசூலித்தது. இதன்மூலம் இப்பட்டியலில் இப்படம் 6 ஆம் பிடித்துள்ளது.
7. ரெட்ரோ - 90 கோடி
கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பில் உருவான படம் ரெட்ரோ. இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருந்தார்.
முதல் நாள் வசூலாக இப்படம் உலகளவில் 46 கோடி ரூபாயை தாண்டி சாதனை படைத்தது. அதே சமயம் இப்படம் குறித்து கலவையான விமர்சனங்கள் எழுந்ததால் இப்படத்தில் வசூல் பாதிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் ரெட்ரோ படம் உலக அளவில் ரூ.104 கோடி வசூலை கடந்தது. இதன்மூலம் இப்பட்டியலில் இப்படம் 7 ஆம் பிடித்துள்ளது.
8. தலைவன் தலைவி -85 கோடி
விஜய் சேதுபதியின் 52-வது திரைப்படமாக உருவான 'தலைவன் தலைவி' படத்தை இயக்குநர் பாண்டிராஜ் இயக்கியிருந்தார். இப்படத்தில் கதாநாயகியாக தேசிய விருது பெற்ற நடிகை நித்யா மேனன், நடிகர் யோகி பாபு உட்பட பலர் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்துள்ளார்.
திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம் உலக அளவில் ரூ.85 கோடிக்கும் மேல் வசூல் குவித்தது. இதன்மூலம் இப்பட்டியலில் இப்படம் 8 ஆம் பிடித்துள்ளது.
9. டூரிஸ்ட் பேமிலி - 85 கோடி
சசிகுமார், சிம்ரன் நடிப்பில் உருவான படம் 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி'. அறிமுக இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவின்ந்த் இயக்கிய இப்படம் உலக அளவில் பெரும் வரவெற்பிற் பெற்று வசூலை வாரி குவித்தது.
இப்படம் தமிழ் நாட்டில் மட்டும் 50 கோடி ரூபாயை வசூலில் கடந்தது. உலகளவில் 75 கோடி ரூபாய்-க்கு அதிகமாக வசூலை குவித்துள்ளது.கம்மியான பட்ஜெடில் திரைப்படத்தை தயாரித்து வெளியிட்ட மில்லியன் டால்டர் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனத்திற்கு இப்படம் மாபெரும் வெற்றியை கொடுத்துது. இதன்மூலம் இப்பட்டியலில் இப்படம் 9 ஆம் பிடித்துள்ளது.
10. மாமன் - 41 கோடி
பிரசாந்த் பாண்டியராஜ் இயக்கத்தில் சூரி நடிப்பில் உருவான படம் மாமன். இப்படத்தில் சூரிக்கு ஜோடியாக ஐஸ்வர்யா லட்சுமி நடித்துள்ளார்.
இப்படத்தில் ராஜ்கிரண், சுவாசிகா, ஜெயபிரகாஷ், பாபா பாஸ்கர், விஜி சந்திரசேகர், பால சரவணன், கீதா கைலாசம், நிகிலா சங்கர், மாஸ்டர் பிரகீத் சிவன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
ஆறு வயது சிறுவனுக்கும், அவருடைய தாய்மாமனுக்கும் இடையேயான உறவை உணர்வுபூர்வமாக பேசும் படைப்பாக இப்படம் தயாரானது. கிராம மக்களை வெகுவாக கவர்ந்த இப்படம் ரூ. 41.15 கோடி வசூல் குவித்தது. இதன்மூலம் இப்பட்டியலில் இப்படம் 10 ஆம் பிடித்துள்ளது.
தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான குபேரா படம் 100 கோடி ரூபாய் வசூலை கடந்திருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் அப்படம் பெரிய அளவில் வசூலிக்கவில்லை. தெலுங்கு மாநிலங்களில் தான் அப்படம் வசூலித்தது. அதன் காரணமாக இப்படம் இந்த பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை.