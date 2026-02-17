என் மலர்
ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரணம் இன்று.. இந்தியாவில் பார்க்க முடியுமா?
- மொத்தம் 4 மணி நேரம் 31 நிமிடங்கள் கிரகணம் நிகழ உள்ளது.
- மோதிரம் அல்லது வளையம் போன்ற தோற்றத்தில் காட்சியளிக்கும்.
பூமிக்கும், சூரியனுக்கும் இடையே நிலவும் வரும்போது, சூரிய கிரகணம் ஏற்படுகிறது. இந்த ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் இன்று(செவ்வாய்க்கிழமை) நிகழ்கிறது.
இன்று மதியம் 3:26 மணிக்கு கிரகணம் தொடங்குகிறது. மாலை 5:41 மணிக்கு கிரகணம் அதன் உச்சத்தை எட்டும். இரவு 7:57 மணிக்கு நிறைவடையும். மொத்தம் 4 மணி நேரம் 31 நிமிடங்கள் கிரகணம் நிகழ உள்ளது.
நிலவு, சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் சரியாகப் பொருந்தும்போது, சூரியனின் 96.20% பகுதியை மறைக்கும். இதனால் சூரியன் ஒரு பிரகாசமான மோதிரம் அல்லது வளையம் போன்ற தோற்றத்தில் காட்சியளிக்கும்.
இந்த வானியல் அதிசயத்தை இந்தியாவில் காண முடியாது. முழு சூரிய கிரகணம் அண்டார்டிகாவிற்கு மேலே தெரியும். அர்ஜென்டினா, சிலி, தென்னாப்பிரிக்கா, அண்டார்டிகா ஆகிய நாடுகளில் இதனை பகுதி அளவு பார்க்க முடியும்.
