தென் அமெரிக்க நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் புறப்பட்டார் ராகுல் காந்தி!
- ரசியல் தலைவர்களையும், பல்கலைகழக மாணவர்களையும், தொழில்த்துறை தலைவர்களையும் சந்திக்கிறார்.
- அமெரிக்காவின் வரிவிதிப்புகள் குறித்து தொழில்துறை தலைவர்களிடம் அவர் விவாதிப்பார்
மக்களவை எதிரிகட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தென் அமெரிக்க நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக தகவல் வெளியிட்ட காங்கிரஸ் தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் பவன் கேரா, ராகுல் காந்தி தென்னமெரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்றுள்ளார்.
4 நாடுகளை உள்ளடக்கிய இந்த பயணத்தில் அரசியல் தலைவர்களையும், பல்கலைகழக மாணவர்களையும், தொழில்த்துறை தலைவர்களையும் சந்தித்து உரையாடுவார் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
ராகுல் பயணிக்கும் 4 நாடுகளின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்படவில்லை. எனினும் அவரின் அவற்றுள் பிரேசில், கொலம்பியா நாடுகள் இடம்பெறும் என்று தெரிகிறது.
அமெரிக்காவின் வரிவிதிப்புகள் குறித்து தொழில்துறை தலைவர்களிடம் அவர் விவாதிப்பார் என்றும் மாணவர்கள் மத்தியில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி, பிரச்சனைகள் குறித்து பேசுவார் என்றும் கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
