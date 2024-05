இந்திய முஸ்லிம்களுக்கு பாகிஸ்தான் கொடி அடையாளம்: சர்ச்சையில் தனியார் டி.வி.

பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனை கவுன்சில் சிறுபான்மையினர் மக்கள் தொகை- நாடுகள் இடையேயான நிலை என்ற பெயரில் விரிவான ஆய்வை நடத்தியது.

அந்த ஆய்வறிக்கையில் 1950 முதல் 2015 வரையிலான மக்கள் தொகையில் இந்து மக்கள் தொகை 7.82 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. அதேவேளையில் முஸ்லிம் மக்கள் தொகை 14.09 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இது தொடர்பாக பிரபலமான தனியார் தொலைக்காட்சியின் கன்னட மொழி சேனலில் விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது சதம் வீதத்தை இந்தியாவின் இந்துக்களை இந்திய கொடியிலும், இந்தியாவில் உள்ள பாகிஸ்தான் முஸ்லிம்களை பாகிஸ்தான் கொடியிலும் காண்பித்திருந்தது.

Here is a video clip. India flag for Indian Hindus and Pakistan flag for Indian Muslims by @AsianetNewsSN and its Anchor Ajit HanumakkanavarC'C @ceo_karnataka @BlrCityPolice @siddaramaiah @DKShivakumar https://t.co/Uu2IcI1Uvg pic.twitter.com/S4bMbTBaWz