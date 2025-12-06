என் மலர்tooltip icon
      இந்து மரபுகளை கேலி செய்வது வழக்கமாகிவிட்டது.. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் பவன் கல்யாண் குமுறல்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Dec 2025 6:02 AM IST
      • எந்த மத விழாவையும் ஒரு வாரம் தாமதமாகக் கொண்டாட முடியுமா?
      • பக்தர்கள் தங்கள் கோயில்களையும் மத விவகாரங்களையும் நிர்வகிக்க 'சனாதன தர்ம ரக்ஷா வாரியம்' நமக்குத் தேவை.

      திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து ஆந்திர துணை முதல்வர் பவன் கல்யாண் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில்,

      கார்த்திகை மாதத்தில் மலையில் விளக்கு ஏற்றுவது ஒரு பண்டைய இந்து பாரம்பரியம். இன்று இந்தியாவில் உள்ள இந்துக்கள் தங்கள் நம்பிக்கை மற்றும் மரபுகளைப் பின்பற்ற நீதிமன்றங்களை நாட வேண்டியிருப்பது துரதிர்ஷ்டவசமானது.

      ஒரு தீர்க்கமான சட்டப் போராட்டத்தில் வெற்றி பெற்ற பிறகும், பக்தர்கள் தங்கள் சொந்த சொத்தில் ஒரு சிறிய, அமைதியான சடங்கைக் கூட செய்ய முடியாவிட்டால், இந்த நாட்டில் அவர்களுக்கு அரசியலமைப்பு நீதி எங்கே கிடைக்கும்?

      உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். எந்த மத விழாவையும் ஒரு வாரம் தாமதமாகக் கொண்டாட முடியுமா? ஒரு புனித நாளைக் கொண்டாடுவதை வேறொரு நேரத்திற்கு மாற்ற முடியுமா?

      ஆனாலும், அந்த புனிதமான கார்த்திகை தீப தருணம் திருடப்பட்டுள்ளது.

      பக்தர்கள் தங்கள் கோயில்களையும் மத விவகாரங்களையும் நிர்வகிக்க 'சனாதன தர்ம ரக்ஷா வாரியம்' நமக்குத் தேவை.

      இந்து மரபுகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களை கேலி செய்வது சில குழுக்களுக்கு வழக்கமாகிவிட்டது. மற்ற மத நிகழ்வுகளின் விஷயத்திலும் அவர்களால் இதைச் செய்யத் துணிய முடியுமா?

      இந்துக்கள் சாதி, பிராந்தியம் மற்றும் மொழித் தடைகளால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் வரை, இந்து மதமும் அதன் நடைமுறைகளும் தொடர்ந்து கேலி செய்யப்பட்டு அவமதிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும்.

      காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை, காமாக்யா முதல் துவாரகா வரை ஒவ்வொரு இந்துவும் தங்கள் சொந்த மண்ணில் இந்துக்கள் எதிர்கொள்ளும் அவமானங்களைப் பற்றி விழித்துக் கொள்ளும் நாள் வரும் என்று நம்புகிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

