ஜீலம் ஆற்றில் விழுந்த குழந்தை பத்திரமாக மீட்பு - வீடியோ வைரல்

இன்றைய உலகில் பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் ஏராளமான வீடியோக்கள் மற்றும் ரீல்ஸ்கள் பதிவிடப்படுகின்றன.

அந்த வகையில், ஸ்ரீநகரில் உள்ள சஃபாகடலில் ஜீலம் ஆற்றில் தவறி விழுந்த 7 வயது குழந்தையை அப்பகுதி மக்கள் காப்பாற்றிய திக்.. திக்... பதற வைக்கும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

ஒன்றரை வினாடிகள் ஓடும் வீடியோவில், ஜீலம் ஆற்றில் தவறி விழுந்த குழந்தையை தண்ணீர் அடித்து செல்வதும், அக்குழந்தையை காப்பாற்ற தன் உயிரையும் பற்றி கவலைப்படாத ஒருவர் பின் தொடர்ந்து செல்வதும், கரையோரம் உள்ள வாலிபர்கள் ஓடிச்செல்வம் பார்க்க முடிகிறது. ஆற்றில் இருந்து காப்பாற்றப்படும் குழந்தையை கரையோரத்தில் படுக்க வைத்து மூச்சு கொடுத்து வாலிபர் காப்பாற்றி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லும் காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

அக்குழந்தையை காப்பாற்றியவரை பயனர்கள் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

#Kashmir: Locals saved 7 year old child after he slipped in river Jhelum river at Safakadal in Srinagar. pic.twitter.com/iaci0p6nC1