பஞ்சாபில் சுதந்திரதேவி சிலை

அமெரிக்கா என்றாலே நினைவுக்கு வருவது சுதந்திர தேவி சிலையாகும். நியூயார்க் நகரில் உள்ள துறைமுகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சிலை, பிரான்ஸ் நாட்டு கட்டிட கலைஞரால் வடிவமைக்கப்பட்டது.

பிரான்சிலும் சுதந்திரதேவி வடிவம் கொண்ட சிற்பம் ஒன்று பொதுவெளியில் உள்ளது. இந்தநிலையில் பஞ்சாப்பில் தாரன் தரன் மாவட்டத்தில் சுதந்திரதேவி சிலையை வடிவமைத்து புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் கட்டிடத்தின் மாடியில் அதன் உரிமையாளர்கள் நிறுவி உள்ளனர்.

கிரேன் மூலம் அந்த சிலையை கட்டிடத்தின் மொட்டைமாடியில் நிறுவி அதனோடு அவர்கள் போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுக்கும் காட்சிகள் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

