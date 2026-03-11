Live
      திருப்பதி கோவிலில் தங்கம், வெள்ளி டாலர்கள் ஆன்லைனில் விற்பனை | Tirupati Temple
      ByMaalaimalarMaalaimalar11 March 2026 10:28 AM IST
      • டாலர்களின் வடிவமைப்பை மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
      • பக்தர்களுக்கு தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வெள்ளி டாலர்களை விற்க முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

      திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் சார்பில் சாமி உருவம் பொறிக்கப்பட்ட தங்கம் மற்றும் வெள்ளி டாலர்களை நாடு முழுவதும் உள்ள பக்தர்களுக்கு ஆன்லைனில் வழங்க தேவஸ்தானம் தயாராகி வருகிறது.

      வருமானத்தை அதிகரிக்க அமைக்கப்பட்ட நிதிக்குழு சமீபத்தில் ஸ்ரீவாரி டாலர்களின் விற்பனையை அதிகரிக்க பரிந்துரைத்தது.

      திருமலையில் முக்கியமாக ஆஃப்லைனில் விற்கப்படும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பதக்கங்கள் மற்றும் டாலர்களை கிடைக்கச் செய்து ஆன்லைனிலும் விற்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

      பக்தர்கள் ஆன்லைனில் டாலர்களை வாங்கினால், பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை அளித்து, போக்குவரத்து காப்பீடு மூலம் அஞ்சல் துறை மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.

      இதேபோல், டாலர்களின் வடிவமைப்பை மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

      தங்கத்தின் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள சமீபத்திய அதிகரிப்பைத் தொடர்ந்து, பக்தர்களுக்கு தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வெள்ளி டாலர்களை விற்க முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

      தேவஸ்தான அறங்காவலர் குழுவின் ஒப்புதலுடன், ஸ்ரீவாரி தங்கம் மற்றும் வெள்ளி டாலர்கள் விரைவில் பக்தர்களுக்கு ஆன்லைனில் கிடைக்கும் என தெரிவித்தனர்.

