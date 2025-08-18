என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      ஒடிசா முன்னாள் முதல் மந்திரி நவீன் பட்நாயக் மருத்துவமனையில் அனுமதி
      X
      ஒடிசா

      ஒடிசா முன்னாள் முதல் மந்திரி நவீன் பட்நாயக் மருத்துவமனையில் அனுமதி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Aug 2025 5:12 AM IST
      • இவருக்கு நேற்று முன்தினம் இரவு திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டது
      • அவரது உடல்நிலை நன்றாக இருப்பதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்தது.

      புவனேஸ்வர்:

      பிஜூ ஜனதா தளத் தலைவரும், ஒடிசா மாநில முன்னாள் முதல் மந்திரியுமான இருந்தவர் நவீன் பட்நாயக் (78).

      இவருக்கு நேற்று முன்தினம் இரவு திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து, புவனேஸ்வரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்து அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

      அவரது உடல்நிலை நன்றாக இருப்பதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

      கடந்த ஜூன் மாதம்தான் மும்பையில் அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது நினைவு கூரத்தக்கது.

      Naveen Patnaik நவீன் பட்நாயக் 
      Next Story
      ×
        X