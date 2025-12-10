என் மலர்
இந்தியா
யுனெஸ்கோவின் அருவமான கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியலில் 'தீபாவளி' பண்டிகை இணைப்பு!
- அருவமான கலாச்சார பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான மாநாடு இந்தியாவில் முதல்முறை நடத்தப்படுகிறது.
- தீபாவளிக்கு முன்னரே இந்தியாவின் 15 மரபுகள் யுனஸ்கோவின் அருவமான கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன,
இந்தியாவின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான தீபாவளி, யுனஸ்கோவின் அருவமான கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியலில் இன்று (நவ.10) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. டெல்லி செங்கோட்டையில் நடைபெற்ற யுனெஸ்கோவின் முக்கிய கூட்டத்தின் போது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
அருவமான கலாச்சார பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான அரசுகளுக்கிடையேயான குழுவின் (ICH) 20 மாநாடு தற்போது இந்தியாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மாநாட்டை இந்தியா நடத்துவது இதுவே முதல் முறை. டிச.8ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த குழு அமர்வு டிச.13ஆம் முடிகிறது. டெல்லியில் உள்ள செங்கோட்டையில் இந்த மாநாடு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
தீபாவளிக்கு முன்னரே இந்தியாவின் பல முக்கிய நிகழ்வுகள் யுனஸ்கோவின் அருவமான கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன. கும்பமேளா, கொல்கத்தாவின் துர்கா பூஜை, குஜராத்தின் கர்பா நடனம், யோகா, வேத மந்திரங்களின் பாரம்பரியம் மற்றும் 'ராமாயண' காவியத்தின் பாரம்பரிய நிகழ்ச்சியான ராம்லீலா உள்ளிட்ட 15 மரபுகள் தற்போது இந்தியாவில் யுனெஸ்கோவின் அருவமான கலாச்சார பாரம்பரியத்தின் பிரதிநிதித்துவ பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.