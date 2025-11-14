Live
      பீகார் சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள்: முன்னிலை நிலவரம்
      பீகார்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Nov 2025 8:54 AM IST
      • தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படுகிறது.
      • காங்கிரஸ் கூட்டணி 68 இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ளது.

      பீகார் சட்டசபை தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறு 46 மையங்களில் பலத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்கு எண்ணிக்கையில் முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகிறது.

      தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில் என்.டி.ஏ. கூட்டணி 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது. காங்கிரஸ் கூட்டணி 68 இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ளது.

      ராகோபூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட ராஷ்டிரிய ஜனதா தள கட்சியின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் முன்னிலை வகிக்கிறார்.

