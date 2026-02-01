என் மலர்
இந்தியா
Union Budget 2026: அனிமேஷன், கேமிங் துறைக்கு நிதியமைச்சரின் சூப்பர் அறிவிப்பு!
- தொழில்துறை தேவைகளுக்கு ஏற்ப நேரடி பயிற்சி, திறன் மேம்பாட்டில் கவனம் செலுத்தும்.
- கேமிங் மற்றும் காமிக்ஸ் (AVGC) துறை ஒரு வளர்ந்து வரும் தொழில்துறை.
பாராளுமன்றத்தில் தனது தொடர்ச்சியான 9ஆவது பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தபோது, மத்தியநிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், நாடு முழுவதும் 15,000 உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் 500 கல்லூரிகளில் அனிமேஷன், விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ், கேமிங் மற்றும் காமிக்ஸ் (AVGC) கன்டன்ட் கிரியேட்டர் ஆய்வகங்களை அமைக்க மும்பையில் உள்ள இந்திய கிரியேட்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு ஆதரவளிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இரண்டு மில்லியன் வல்லுநர்கள் தேவைப்படும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு துறையில் இந்திய இளைஞர்களை பணிக்கு தயார்படுத்துவதே இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கம் ஆகும்.
"இந்தியாவின் அனிமேஷன், விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ், கேமிங் மற்றும் காமிக்ஸ் (AVGC) துறை ஒரு வளர்ந்து வரும் தொழில்துறை," என்று கூறிய நிதியமைச்சர், எதிர்கால பணியாளர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய ஆரம்பகால அறிமுகம் மற்றும் முறையான பயிற்சி ஆகியவற்றின் அவசியத்தை வலியுறுத்தினார்.
முன்மொழியப்பட்ட இந்த ஆய்வகங்கள், தொழில்துறை தேவைகளுக்கு ஏற்ப நேரடி பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டில் கவனம் செலுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.