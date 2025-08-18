என் மலர்
இந்தியா
4 மாதங்களில் பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் 110 சதவீதத்தை தாண்டிய ஆந்திராவின் வருவாய் பற்றாக்குறை..!
- ஆண்டு வருவாய் பற்றாக்குறை 33,186 கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என பட்ஜெட்டில் மதிப்பீடு.
- ஆனால், 4 மாதத்திற்குள் வருவாய் பற்றாக்குறை 36,741 கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது.
ஆந்திராவின் வருவாய் பற்றாக்குறை பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் ஆண்டு முழுவதும் ரூ. 33,186 கோடியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், முதல் நான்கு மாதங்களில் 110 சதவீதத்தை தாண்டி ரூ.36,741 கோடியை எட்டியுள்ளது, இது.
இது ஆந்திர மாநிலம் கடன்களையோ அல்லது மத்திய அரசின் உதவியையோ பெரிதும் நம்பியிருக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதைக் குறிக்கிறது.
தலைமை கணக்குத் தணிக்கையாளர் (CAG) வெளியிட்ட சமீபத்திய புள்ளிவி வரங்களின்படி, ஏப்ரல்- ஜூலை மாதத்திற்கான நிதிப் பற்றாக்குறை ரூ. 48,354.02 கோடியாக இருந்தது, இது நிதியாண்டிற்கான திட்டமிடப்பட்ட ரூ. 79,926.90 கோடியில் சுமார் 61 சதவீதம்.
இந்தக் காலகட்டத்திற்கான சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) வசூல் ரூ.16,754.91 கோடியாகும், இது முழு ஆண்டு பட்ஜெட் மதிப்பீட்டான ரூ.57,477.15 கோடியில் 29.15 சதவீதமாகும்.
இந்த முழு ஆண்டிற்கான மொத்த வருவாய் வரவுகளான ரூ.2,97,929.16 கோடியில், மாநிலம் முதல் நான்கு மாதங்களில் 33 சதவீதம் அல்லது ரூ.98,281.42 கோடியை அடைந்தது. இதில் ரூ.49,198.29 கோடி கடன்கள் மற்றும் பிற பொறுப்புகளிலிருந்து பெறப்பட்டது.
இந்தியா தரவரிசைகள் மற்றும் ஆய்வு (India Ratings & Research) தனது சமீபத்திய அறிக்கையில், மாநில அரசு 2026 நிதியாண்டிற்கான வருவாய் பற்றாக்குறை 1.8 சதவீதமாகவும், மாநில ஜிடிபியில் 4.4 சதவீதமாகவும் இருக்கும் என மதிப்பிட்டுள்ளது, ஜிடிபி-யில் கடன் 35.5 சதவீதமாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கடந்த நான்கு மாதங்களில் ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட சமூக துறைகள் சார்ந்த திட்டங்களுக்காக மாநிலம் ரூ.50,000 கோடிக்கு மேல் செலவிட்டுள்ளது.