Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      VIDEO: இந்திய விமானப்படை தின அணிவகுப்பை பார்வையிட்டார் விமானப்படைத் தளபதி ஏ.பி. சிங்
      X

      VIDEO: இந்திய விமானப்படை தின அணிவகுப்பை பார்வையிட்டார் விமானப்படைத் தளபதி ஏ.பி. சிங்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Oct 2025 11:04 AM IST
      • 93-வது இந்திய விமானப்படை தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
      • உத்தரபிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தில் விமானப்படை தின கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்றன.

      ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 8-ம் தேதி இந்திய விமானப்படை தினமாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதன்படி, 93-வது இந்திய விமானப்படை தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

      இந்நிலையில், உத்தரபிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தில் விமானப்படை தின கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்றன.

      ஹிண்டன் விமானப்படை தளத்தில் நடைபெற்ற விமானப்படை அணிவகுப்பை விமானப்படைத் தளபதி ஏர் சீஃப் மார்ஷல் ஏ.பி. சிங் பார்வையிட்டார்.

      Air Force Day விமானப்படை தினம் உத்தரபிரதேசம் Uttar Pradesh 
      Next Story
      ×
        X