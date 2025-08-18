Live
      அழகர்கோவில் பகுதியில் நாளை மின்தடை
      மதுரை

      அழகர்கோவில் பகுதியில் நாளை மின்தடை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Aug 2025 3:15 PM IST (Updated: 18 Aug 2025 3:16 PM IST)
      • அழகர்கோவில் உபமின் நிலையத்தில் நாளை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது.
      • தேய்த்தாள் பட்டி, மந்திகுளம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும்.

      மதுரை:

      மதுரை மாவட்டம் அழகர்கோவில் உபமின் நிலையத்தில் நாளை (செவ்வாய்க்கிழமை) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற இருப்பதால் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை தூயநெறி, மாத்தூர், வெள்ளியங்குன்றம்புதூர், கடவூர், தொண்டமான்பட்டி, மஞ்சம்பட்டி,

      சத்திரப்பட்டி, ஆமாந்தூர்பட்டி, தொப்பலாம்பட்டி, குடிமங்கலம் கருவனூர், தேய்த்தாள் பட்டி, மந்திகுளம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும். மேற்கண்ட தகவலை மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் ஜோதிநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

      நாளை மின்தடை மின்தடை அழகர்கோவில் 
