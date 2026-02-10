என் மலர்
பெண்கள் உலகம்
வேலையிடத்தில் Productivity-ஐ மேம்படுத்த மேஜையில் இதை மட்டும் செய்தால் போதும்..!
நீங்கள் அலுவலகத்தில் மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்து வேலையை செய்தாலும் 10-15 நிமிடங்களுக்குள் உங்கள் மனம் அலைபாயும், பணி முடிக்கப்படாமலேயே இருக்கும். உங்கள் ஜாதகம் அல்லது கடின உழைப்பு குறைபாடாக இருந்தாலும், நீங்கள் பணியில் இன்னும் கவனம் செலுத்த முடியாது. வாஸ்து குறைபாடுகள் முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம். உங்கள் அலுவலக மேஜையில் உள்ள சில பொருட்கள் எதிர்மறை சக்தியைப் பரப்புகின்றன. அவற்றைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.
உடைந்த பொருட்கள்
வாஸ்துவின் படி, உடைந்த அல்லது சேதமடைந்த பொருட்கள் எதிர்மறை ஆற்றலின் மிகப்பெரிய மூலமாகும். உடைந்த பேனா, விரிசல் பேனா, சேதமடைந்த கடிகாரம் அல்லது உடைந்த பொருட்களை உங்கள் அலுவலக மேஜையில் வைத்திருப்பது அமைதியின்மை மற்றும் வேலையில் அடிக்கடி இடையூறுகளை ஏற்படுத்தும். இந்த பொருட்கள் மேஜையின் ஆற்றலைத் தடுக்கின்றன. உடைந்த பொருட்களை உடனடியாக அகற்றி, அவற்றை புதியவற்றால் மாற்றவும். இது கவனத்தை ஈர்க்கிறது மற்றும் வேலையை விரைவுபடுத்துகிறது.
பழைய காகிதங்கள் அல்லது பில்கள்
பழைய பில்கள், ரசீதுகள், பழைய கோப்புகள் அல்லது பயனற்ற காகிதங்களை மேஜையில் வைப்பது எதிர்மறை சக்தியைக் குவிக்கிறது. இது புதிய வேலையைத் தொடங்குவதை கடினமாக்குகிறது மற்றும் பழைய பிரச்சனைகள் மனதில் நீடிக்க வைக்கிறது. முக்கியமான காகிதங்களை மட்டுமே மேஜையில் வைத்திருக்க வாஸ்துவில் கூறப்பட்டுள்ளது. பழைய காகிதங்களை உடனடியாக அகற்றுங்கள் அல்லது அழிக்கவும். இது மனதை இலகுவாக்கி கவனத்தை மேம்படுத்துகிறது.
உலர்ந்த பூக்கள் அல்லது தாவரங்கள்
உங்கள் அலுவலக மேஜையில் உலர்ந்த பூக்கள், வாடிய செடி அல்லது பழைய பூ மாலையை வைத்திருப்பது ஒரு பெரிய வாஸ்து குறைபாடாகும். உலர்ந்த பொருட்கள் மரணம் மற்றும் தடையை குறிக்கின்றன. இது சோகம், விரக்தி மற்றும் வேலையில் கவனம் செலுத்த இயலாமைக்கு வழிவகுக்கும். உலர்ந்த பூக்கள் மற்றும் செடிகளை உடனடியாக அகற்றி, அவற்றை ஒரு புதிய செடியால் மாற்றவும். இது மேஜைக்கு நேர்மறை ஆற்றலைக் கொண்டுவருகிறது மற்றும் நீங்கள் கவனம் செலுத்த உதவுகிறது.
அழுக்கு கப்கள் அல்லது மீதமான உணவு
அலுவலக மேஜையில் அழுக்கு கப், மீதமான உணவு அல்லது உணவுத் துண்டுகளை வைப்பது வாஸ்துவின் படி அபசகுனமாகக் கருதப்படுகிறது. இது எதிர்மறை சக்தியைப் பரப்புகிறது, மனதைத் திசைதிருப்புகிறது மற்றும் வேலையில் ஆர்வமின்மையை ஏற்படுத்துகிறது. சாப்பிட்ட பிறகு, உடனடியாக கப்கள் மற்றும் தட்டுகளை அகற்றி சிங்க்கில் வைக்கவும். மேஜையை எப்போதும் சுத்தமாக வைத்திருங்கள். இது கவனத்தை ஈர்க்கிறது மற்றும் வேலையை விரைவுபடுத்துகிறது.