#UPI 'டிஜிட்டலில்' எகிறும் செலவு: எப்படி கட்டுப்படுத்துவது?
- இன்றைய காலத்தில் யு.பி.ஐ. சேவை என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது.
- அடுத்த முறை தேவையில்லாத செலவுகளை தவிர்க்க உதவும். பணமும் மிச்சமாகும்.
இன்றைய நாட்களில், டீக்கடையில் கொடுக்கும் 10 ரூபாய் முதல் ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் வரை எளிதாக யு.பி.ஐ. மூலம் செலுத்துகிறோம். பணத்தைச் சுமந்து திரியும் சிரமம் இல்லாததாக, சில்லறைப் பிரச்சனை இல்லாததாக இது தோன்றுகிறது.
ஆனால் இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் நாம் ஒரு பொருளை வாங்கும்போது, பணத்தை பாக்கெட்டில் இருந்து எடுத்து எண்ணிக் கொடுப்பதில்லை. மாறாக, ஒரு கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் செய்கிறோம். இந்த எளிமையான செயல்முறைக்குப் பின்னால் இருக்கும் விஷயத்தை நாம் அதிகம் சிந்திப்பதில்லை.
அதாவது ஒரு பொருளுக்கான பணத்தை உங்கள் பர்சில் இருந்தோ அல்லது பாக்கெட்டில் இருந்தோ கொடுக்கும் போது, மூளை அதை இழப்பாக கருதும். அதனால் பணம் கையில் இருந்து செல்லும்போது அது ஓர் இனம்புரியாத வலியை ஏற்படுத்தும்.
ஆனால் அதுவே, யு.பி.ஐ. மூலம் பணம் செலுத்தும்போது, நம் கையில் இருந்து எதுவும் செல்வதில்லை. உங்கள் போனில் சில எண்களை தட்டுகிறீர்கள், அவ்வளவுதான். இதனால் மூளைக்கு, நாம் பணத்தை இழக்கிறோம் என்ற எச்சரிக்கை மணி அடிப்பதில்லை. இந்த உணர்வு குறைவதால், தேவையற்ற பொருட்களை வாங்கும் வேகமும் அதிகரிக்கிறது. செலவும் கூடுகிறது.
ஆனால் இன்றைய காலத்தில் யு.பி.ஐ. சேவை என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. ஆக அதை பயன்படுத்தாமல் இருக்க முடியாது. ஆனால் 'டிஜிட்டல்' வாயிலான செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த சில வழிகளை கையாளலாம்.
அவை பற்றி...
தினசரி வரம்பு: நீங்கள், பார்த்ததற்கு எல்லாம் செலவு செய்பவராக இருந்தால், உங்கள் யு.பி.ஐ. செயலியில் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுதான் செலவு செய்வேன் என்று ஒரு உச்ச வரம்பை நிர்ணயித்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த வரம்பைத் தாண்டி செலவு செய்யவும் முடியாது. அதுவே ஓர் எச்சரிக்கை உணர்வையும் உருவாக்கும்.
சிறு செலவுகளுக்கு... டீ குடிப்பது, காய்கறி வாங்குவது, பால் வாங்குவது போன்ற சிறு செலவுகளுக்கு கையில் காசு கொடுத்து வாங்கப் பழகுங்கள். இது உங்கள் செலவை உணர வைக்கும். தேவையில்லாத செலவுகளைத் தவிர்க்கவும் உதவும்.
மாதாந்திர பட்ஜெட்-கண்காணிப்பு: ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு பட்ஜெட் போட்டு, வார இறுதியில் உங்கள் வங்கி ஸ்டேட்மென்டை பார்த்து தேவையற்ற செலவுகளை கண்டறியுங்கள். அது அடுத்த முறை தேவையில்லாத செலவுகளை தவிர்க்க உதவும். பணமும் மிச்சமாகும்.
தள்ளிப்போடுங்கள்: ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் ஒரு பொருளை பிடித்துவிட்டால் உடனே டிஜிட்டல் முறையில் பணம் செலுத்தாமல், கொஞ்சம் தள்ளிப் போடுங்கள். அடுத்த நாள் அந்தப் பொருள் தேவையில்லை என்று உங்களுக்கே தோன்றலாம்.
தனி வங்கிக் கணக்கு: யு.பி.ஐ. செலவுகளுக்காக மட்டும் ஒரு தனி வங்கிக் கணக்கை வைத்துக் கொண்டு, அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை போட்டு பயன்படுத்துங்கள். இது தேவையற்ற அதிக பயன்பாட்டை குறைக்க வழிவகுக்கும். உங்கள் சேமிப்பையும் கரைக்காது.