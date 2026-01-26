என் மலர்
பெண்கள் உலகம்
காலையில் எழுந்தவுடன் இந்த 3 விஷயங்களை மட்டும் செய்யாதீர்கள்!
- இந்தப் பழக்கத்தை மாற்ற வேண்டும்.
- இது முழு நாளையும் கெடுத்துவிடும்.
இன்றைய கால கட்டம் எவ்வளவு நவீனமயமானாலும் இன்னும் பெரும்பாலானவர்களால் சில வாஸ்து சாஸ்திரம், இறை நம்பிக்கைகள் பின்பற்றப்படுகிறது. அந்த வகையில் வீட்டில் வாஸ்து விதிகளைப் பின்பற்றினால், பாதிக்கும் மேற்பட்ட பிரச்சனைகள் தானாகவே நீங்கும் என்றும் நம்பப்படுகிறது. அத்தகைய வீடுகள் மகிழ்ச்சி, அமைதி மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது. இந்த சாஸ்திரம் திசைகளைக் கையாள்வது மட்டுமல்லாமல், நமது அன்றாட விஷயங்களுடன் தொடர்புடைய சில பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளையும் வழங்குகிறது. அந்த வகையில் காலையில் எழுந்தவுடன் நாம் பார்க்கக்கூடாத விஷயங்களைப் பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்...
அழுக்கு பாத்திரங்கள்
வாஸ்து சாஸ்திர விதிகளின்படி, அதிகாலையில் அழுக்குப் பாத்திரங்களைப் பார்ப்பது சரியல்ல. காலையில் உடனடியாக அவற்றைப் பார்ப்பது மிகவும் அசுபமாகக் கருதப்படுகிறது. விதிகளின்படி, இதைத் தொடர்ந்து செய்பவர்கள் தங்கள் நிதி நிலைமையில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை சந்திக்கிறார்கள். மேலும் அவர்களின் வாழ்க்கையில் எதிர்மறையை அதிகரிக்கிறார்கள். இரவில் படுக்கைக்குச் செல்வதற்கு முன்பு எப்போதும் அனைத்து பாத்திரங்களையும் கழுவ வேண்டும் என்றும் வாஸ்து கூறுகிறது. இது வீட்டில் எதிர்மறை ஆற்றல் குவிவதைத் தடுக்கிறது.
கண்ணாடி
பலர் பொதுவாக காலையில் எழுந்தவுடன் முதலில் கண்ணாடியைப் பார்ப்பார்கள். இது ஒரு பழக்கமாக இருக்கலாம், ஆனால் அது தவறு. வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, காலையில் முதலில் கண்ணாடியைப் பார்ப்பது நல்லதல்ல, ஏனெனில் இது எதிர்மறையை அதிகரிக்கிறது மற்றும் மனதில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே, இந்தப் பழக்கத்தை மாற்ற வேண்டும்.
நிழல்
வாஸ்து விதிகளின்படி, காலையில் ஒருவர் தனது சொந்த நிழலைப் பார்க்கக்கூடாது. இது முழு நாளையும் கெடுத்துவிடும். மேலும் ஒரு பெரிய வேலையை கூட நிறுத்திவிடும். அத்தகைய சூழ்நிலையில், காலையில் முதலில் உங்கள் இஷ்ட தெய்வத்தை நினைவில் கொண்டு, உங்கள் கையை, உங்கள் முகத்தின் மீது வைத்து, சிறிது நேரம் அதைப்பாருங்கள். அதன்பிறகு எந்த வேலையையும் செய்ய தொடங்குங்கள்.